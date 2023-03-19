За минувшие сутки коронавирус выявили у 328 жителей Ростовской области. 20-ти из них из-за сопутствующих болезней потребовалась госпитализация. Однако число выздоровевших в регионе выше — 401 человек. Сейчас Ростовской область занимает девятое место в России по заболеваемости ковидом.