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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Только за сутки 328 человек заразились коронавирусом в Ростовской области

19 марта 2023, 13:05
Фото: 1MI
328 жителей Ростовской области заболели коронавирусом за последние сутки

Еще 328 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

У 328 человек выявили COVID-19 в Ростовской области, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 328 жителей Ростовской области. 20-ти из них из-за сопутствующих болезней потребовалась госпитализация. Однако число выздоровевших в регионе выше — 401 человек. Сейчас Ростовской область занимает девятое место в России по заболеваемости ковидом.

В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 году
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Врачи напоминают, что при первых симптомах вирусного заболевания необходимо сразу обратиться за помощью к медикам и ограничить число личных контактов с другими людьми.

Между тем ранее в ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии коронавируса до конца текущего года.

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#Виктория Прутковская#Коронавирус#Коронавирус COVID-19#Здоровье
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