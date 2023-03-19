Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
За минувшие сутки коронавирус выявили у 328 жителей Ростовской области. 20-ти из них из-за сопутствующих болезней потребовалась госпитализация. Однако число выздоровевших в регионе выше — 401 человек. Сейчас Ростовской область занимает девятое место в России по заболеваемости ковидом.
Врачи напоминают, что при первых симптомах вирусного заболевания необходимо сразу обратиться за помощью к медикам и ограничить число личных контактов с другими людьми.
Между тем ранее в ВОЗ заявили о возможном завершении пандемии коронавируса до конца текущего года.