Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Сообщение российских агентств британское СМИ во всех своих материалах сопроводило словом «якобы».
«Якобы там он заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и „ряда военачальников“», — пишет BBC.
Словом «якобы» была также дополнена информация о том, что российский лидер посетил Мариуполь. При этом в «Би-Би-Си» это сделали до публикаций фотографий и видео из поездки.
Напомним, в сети было опубликовано видео, на котором президент России Владимир Путин за рулем автомобиля объезжает некоторые объекты Мариуполя. Сообщалось также, что он встретился с одной мариупольской семьей.