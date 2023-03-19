rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В британском BBC усомнились в том, что Путин посетил Ростов и Мариуполь

19 марта 2023, 09:24
Фото: kremlin
Новость о том, что президент России Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростове-на-Дону и Мариуполь вызвала сомнение у британского агентства «Би-Би-Си», о чем оно сообщило и на своем сайте, и в телеграм-канале Русской службы BBC.

Сообщение российских агентств британское СМИ во всех своих материалах сопроводило словом «якобы».

«Якобы там он заслушал доклады главы Генштаба Валерия Герасимова и „ряда военачальников“», — пишет BBC.

Словом «якобы» была также дополнена информация о том, что российский лидер посетил Мариуполь. При этом в «Би-Би-Си» это сделали до публикаций фотографий и видео из поездки.

«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Узнать подробнее

Напомним, в сети было опубликовано видео, на котором президент России Владимир Путин за рулем автомобиля объезжает некоторые объекты Мариуполя. Сообщалось также, что он встретился с одной мариупольской семьей.

Читайте также:
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Читайте также:
Появилось видео посещения Путиным штаба СВО в Ростове-на-Дону
#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#СВО#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Путин#Владимир Путин#Путин Владимир Владимирович#Мариуполь
Подпишитесь
Силовики будут следить за ростовчанами во всех автобусах к осени
Сегодня, 07:54
Тысячи жителей Ростовской области останутся без радио и телевидения в марте
Сегодня, 06:00
Под Артемовском погиб 23-летний боец ЧВК «Вагнер» из Батайска Максим Барон
Сегодня, 10:07
Названы самые дорогие квартиры Ростова-на-Дону в марте 2023 года
Сегодня, 03:34
Стали известны подробности посещения Путиным штаба СВО в Ростове
Сегодня, 07:28
«А Зеленский в бункере сидит»: ростовчане обсуждают поездку Путина в Мариуполь
Сегодня, 08:12