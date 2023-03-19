Новость о том, что президент России Владимир Путин посетил штаб СВО в Ростове-на-Дону и Мариуполь вызвала сомнение у британского агентства «Би-Би-Си», о чем оно сообщило и на своем сайте, и в телеграм-канале Русской службы BBC.