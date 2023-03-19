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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

В Каменске-Шахтинском жители набрали из-под крана полную кастрюлю болота

19 марта 2023, 10:35
Фото: Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский»
В Каменске-Шахтинском жители набрали из-под крана полную кастрюлю болота
В Каменске-Шахтинском жители жалуются, что из кранов в районе Подскельного полилась зелено-коричневая вода, похожая на болото, об этом горожане сообщили в местном сообществе.

Напомним, накануне в Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности для питьевой воды из городских сетей водоснабжения. Населению посоветовали не использовать «сырую» воду после обнаружения энтерококков, а кипятить ее перед употреблением в пищу. Мыть ею руки разрешили исключительно с мылом.

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Уже на следующий день Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» опубликовал видеозапись местной жительницы, которая помешивает коричнево-зеленую жижу в наполненной доверху кастрюле. Вода настолько «чистая», что черная ложка мгновенно исчезает в пучине жижи, наполняющей кастрюлю.

«Читала сегодня пост, что воду можно употреблять после кипячения, ну извините, после чего? Уважаемая администрация, вы собираетесь что-то делать с водой, уже совсем не смешно — это район Подскельного», — обратилась к местным властям подписчица.

Увиденное шокировало горожан, а некоторые сообщили, что в их домах на воде была точно такая же пленка.

«В Лихой болото из крана течет», «Тоже кипятила ребенка искупать — вылезла после кипячения такая же пленка», «Наваристый бульон получился у вас», — прокомментировали увиденное местные жители, потребовав у местных властей устранить причину загрязнения воды.

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