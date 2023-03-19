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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Ростове хотят сократить количество автобусов на Северный и Стройгородок

19 марта 2023, 10:34
Фото: 1MI
В Ростове хотят сократить количество автобусов на Северный и Стройгородок
Согласно новым контрактам, в Ростове будет меньше автобусов, курсирующих на Северный и Стройгородок, сообщил представитель дептранса Евгений Романцов на встрече информационной группы мэрии донской столицы.

Так, меньше автобусов станет на маршрутах № 45, 47, 49, 77. Чиновники объясняют это тем, что на эти маршруты хотят пустить автобусы большей вместимости. 

При этом Романцов подчеркнул, что на пропускную способность это не повлияет. Не изменится, уверяют чиновники, и интервал движения общественного транспорта от остановки к остановке.

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Ранее стало известно, что до осени в Ростове все автобусы оборудуют камерами видеонаблюдения. Власти отмечают, что траты из бюджета на это будут минимальными.

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