Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Так, меньше автобусов станет на маршрутах № 45, 47, 49, 77. Чиновники объясняют это тем, что на эти маршруты хотят пустить автобусы большей вместимости.
При этом Романцов подчеркнул, что на пропускную способность это не повлияет. Не изменится, уверяют чиновники, и интервал движения общественного транспорта от остановки к остановке.
Ранее стало известно, что до осени в Ростове все автобусы оборудуют камерами видеонаблюдения. Власти отмечают, что траты из бюджета на это будут минимальными.