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Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

За нелегальную продажу оружия иностранцам будут наказывать в Ростовской области

19 марта 2023, 12:10
Фото: 1MI
В Ростовской области ввели наказание за нелегальный экспорт оружия, пишут «Новые известия».

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконную продажу оружия иностранцам. За это теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Помимо самого оружия, незаконно экспортировать нельзя и другие военные товары, технологии и результаты интеллектуальной деятельности. Под запретом и выполнение работы или оказание услуг в военной сфере. Это карается лишением свободы от трех до семи лет.

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Отдельно оговаривается, что есть противоправное деяние совершено организованной группой лиц, то участникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее ростовчанина приговорили к трем годам колонии за контрабанду оружия в США.

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