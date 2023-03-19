Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за незаконную продажу оружия иностранцам. За это теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Помимо самого оружия, незаконно экспортировать нельзя и другие военные товары, технологии и результаты интеллектуальной деятельности. Под запретом и выполнение работы или оказание услуг в военной сфере. Это карается лишением свободы от трех до семи лет.