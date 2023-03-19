Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Следователи из Башкортостана передали в суд дело в отношении 53-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в убийстве двух человек и посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов. Преступления имели место еще в 1995 году в городе Салавате.
По версии обвинения, 28 лет назад трое мужчин сговорились напасть на местного предпринимателя. С оружием они прибыли к дому жертвы. Организатор нападения остался на улице, а его подельники вошли внутри. Там они избили бизнесмена и его супругу, требуя отдать деньги. Однако на место происшествия приехала милиция.
53-летний обвиняемый застрелил коммерсанта и его жену, а затем открыл огонь по полиции. Преступники сбежали с места происшествия через соседнюю квартиру.
Из трех подельников перед судом предстанет только один — виновный в гибели супругов. Срок давности дела по факту разбоя для мужчины уже истек. 51-летний организатор налета до сих пор находится в розыске.
Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 27 лет назад.