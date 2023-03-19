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Published Сегодня, 12:14

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За убийство бизнесмена и его жены в 90-е годы осудят жителя Ростовской области

19 марта 2023, 12:14
Фото: 1MI
Перед судом предстанет 53-летний жители Ростовской области, обвиняемый в убийстве двух человек, рассказали в Следственном комитете России.

Следователи из Башкортостана передали в суд дело в отношении 53-летнего жителя Ростовской области. Он обвиняется в убийстве двух человек и посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов. Преступления имели место еще в 1995 году в городе Салавате.

По версии обвинения, 28 лет назад трое мужчин сговорились напасть на местного предпринимателя. С оружием они прибыли к дому жертвы. Организатор нападения остался на улице, а его подельники вошли внутри. Там они избили бизнесмена и его супругу, требуя отдать деньги. Однако на место происшествия приехала милиция.

53-летний обвиняемый застрелил коммерсанта и его жену, а затем открыл огонь по полиции. Преступники сбежали с места происшествия через соседнюю квартиру.

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Из трех подельников перед судом предстанет только один — виновный в гибели супругов. Срок давности дела по факту разбоя для мужчины уже истек. 51-летний организатор налета до сих пор находится в розыске.

Ранее в Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве, совершенном 27 лет назад.

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#Алина Заярная#Общество#Новости#Ростовская область
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