По версии обвинения, 28 лет назад трое мужчин сговорились напасть на местного предпринимателя. С оружием они прибыли к дому жертвы. Организатор нападения остался на улице, а его подельники вошли внутри. Там они избили бизнесмена и его супругу, требуя отдать деньги. Однако на место происшествия приехала милиция.