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Published Сегодня, 17:15

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Житель Ростова попросил Алексея Логвиненко огородить велодорожки делиниаторами

19 марта 2023, 17:15
Фото: Группа ВКонтакте "Ростов Главный"
Житель Ростова предложил огородить велодорожки делиниаторами
Житель Ростова-на-Дону обратился к сити-менеджеру Алексею Логвиненко с просьбой огородить велодорожки делиниаторами, пост об этом он разместил в соцсетях.

Житель Ростова высказался о велодорожках в городе. Он выступил с предложением к сити-менеджеру Алексею Логвиненко огородить велодорожки спецсредствами или вообще отказаться от них.

Ростовчанин заявляет, что сейчас полосы для велосипедистов занимают автомобилисты. Справиться с проблемой не помогает даже эвакуация машин.

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В качестве альтернативы горожанин предлагает делиниаторы — устройства, используемые в качестве разделителя полос движения транспорта. «Либо вообще уберите эту велополосу-велодорожку, чтобы не усугублять антагонизм автомобилистов и велосипедистов», — заключил горожанин.

Ранее велорикши стали возить людей в Ростове на Пушкинской.

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