Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Житель Ростова высказался о велодорожках в городе. Он выступил с предложением к сити-менеджеру Алексею Логвиненко огородить велодорожки спецсредствами или вообще отказаться от них.
Ростовчанин заявляет, что сейчас полосы для велосипедистов занимают автомобилисты. Справиться с проблемой не помогает даже эвакуация машин.
В качестве альтернативы горожанин предлагает делиниаторы — устройства, используемые в качестве разделителя полос движения транспорта. «Либо вообще уберите эту велополосу-велодорожку, чтобы не усугублять антагонизм автомобилистов и велосипедистов», — заключил горожанин.
Ранее велорикши стали возить людей в Ростове на Пушкинской.