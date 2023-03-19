Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Отпраздновать девятую годовщину крымской весны на улицы Ростова вышли тысячи местных жителей. Так, в парке имени Максима Горького прошли концерты лучших творческих коллективов, а также сыграл оркестр ЮВО.
Кроме того, рядом с историческим парком “Россия - моя история” ростовчане развернули триколор, длина которого составила 30 метров. Тут же была открыта выставка с патриотическим названием “Небо Родины”, которая повествует о жизни и подвигах 50 летчиков Великой Отечественной войны.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко поздравил жителей города с праздником. “Мы – граждане великой страны! И наша сила – в единстве”, — подчеркнул он.
Напомним, что в честь годовщины воссоединения России с Крымом на телебашне в Ростове 18 марта зажгли праздничную подсветку.