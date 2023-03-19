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Жители Ростова развернули 30-метровый триколор в честь воссоединения России с Крымом

19 марта 2023, 07:22
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова развернули 30-метровый триколор в честь воссоединения России с Крымом
Жители Ростова-на-Дону 18 марта отпраздновали годовщину воссоединения России с Крымом и Севастополем, сообщили в городской администрации.

Отпраздновать девятую годовщину крымской весны на улицы Ростова вышли тысячи местных жителей. Так, в парке имени Максима Горького прошли концерты лучших творческих коллективов, а также сыграл оркестр ЮВО.

Кроме того, рядом с историческим парком “Россия - моя история” ростовчане развернули триколор, длина которого составила 30 метров. Тут же была открыта выставка с патриотическим названием “Небо Родины”, которая повествует о жизни и подвигах 50 летчиков Великой Отечественной войны.

В Ростове 18 марта пройдут мероприятия, посвященные годовщине присоединения Крыма
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Сити-менеджер Алексей Логвиненко поздравил жителей города с праздником. “Мы – граждане великой страны! И наша сила – в единстве”, — подчеркнул он.

Напомним, что в честь годовщины воссоединения России с Крымом на телебашне в Ростове 18 марта зажгли праздничную подсветку.

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