Кроме того, рядом с историческим парком “Россия - моя история” ростовчане развернули триколор, длина которого составила 30 метров. Тут же была открыта выставка с патриотическим названием “Небо Родины”, которая повествует о жизни и подвигах 50 летчиков Великой Отечественной войны.