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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Аналитики рассказали, в каких отраслях можно заработать больше всего в России

Сегодня, 14:01
Добыча полезных ископаемых остается лидером среди отраслей с высокими заработными платами в регионах России. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Исследование было проведено в 85 регионах страны. Выяснилось, что высокие доходы обеспечивают сферы интеллектуального труда и финансовых услуг, пишет 360tv.ru.

В 21 регионе России, связанных с добычей полезных ископаемых, заработки оказались самыми высокими. Работники в добыче нефти и газа, а также в добыче драгоценных металлов, металлических руд и угля получают достойные зарплаты.

Вторым отраслевым сектором с высокими доходами является «IT и связь», который обеспечивает самые высокие заработки в 14 регионах России. Государственная служба стала третьей отраслью с высокими заработками: самые высокие цифры наблюдаются в 12 областях страны.

Исследование показало, что начало спецоперации в России привело к дополнительному спросу на рабочие руки, что привело к обновлению исторических минимумов по безработице и росту зарплат.

Ранее профессия машиниста была названа одной из самых высокооплачиваемых технических специальностей в России, согласно аналитикам одного из сервисов по поиску работы.

#Общество
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