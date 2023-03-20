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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Асфальтобетонный завод для ремонта дорог начнет работу в Ростовской области

20 марта 2023, 10:29
Фото: 1MI
Асфальтобетонный завод начнет работу в Ростовской области
В Зимовниковском районе Ростовской области запустят асфальтобетонный завод, сообщили в Минтрансе региона.

«Ростовавдтодор» готовит к запуску в Зимовниках новый асфальтобетонный завод. До конца текущего месяца планируют закончить монтаж производственных линий. Сообщается, что производительность завода составит 160 тонн продукции в час. Другими отличительными особенностями предприятия называются экологическая безопасности и экономичность.

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В Минтрансе Ростовской области добавили, что благодаря строительству завода уменьшатся сроки строительства и ремонта дорог в сразу нескольких муниципалитетах.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне Ростовской области собираются построить 50 заводов.

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#Алина Заярная#Строительство#Экономика#Новости#Ростовская область#Бизнес#Касается каждого
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