«Ростовавдтодор» готовит к запуску в Зимовниках новый асфальтобетонный завод. До конца текущего месяца планируют закончить монтаж производственных линий. Сообщается, что производительность завода составит 160 тонн продукции в час. Другими отличительными особенностями предприятия называются экологическая безопасности и экономичность.