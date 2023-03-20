Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
«Ростовавдтодор» готовит к запуску в Зимовниках новый асфальтобетонный завод. До конца текущего месяца планируют закончить монтаж производственных линий. Сообщается, что производительность завода составит 160 тонн продукции в час. Другими отличительными особенностями предприятия называются экологическая безопасности и экономичность.
В Минтрансе Ростовской области добавили, что благодаря строительству завода уменьшатся сроки строительства и ремонта дорог в сразу нескольких муниципалитетах.
Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне Ростовской области собираются построить 50 заводов.