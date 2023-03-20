rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Банк ДОМ.РФ рассказал о регионах - лидерах по интересу к IT-ипотеке

20 марта 2023, 13:44
Фото: Пресс-служба Банк ДОМ.РФ
Наибольшее число заявок по IT-ипотеке в Банк ДОМ.РФ поступило из Московского региона, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. В списке лидеров также оказались Свердловская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Краснодарский край, Тюменская, Самарская и Ленинградская области.

На сегодня Банк ДОМ.РФ провёл уже более 1500 сделок по льготной ипотеке для IT-специалистов на общую сумму 15,5 миллиарда рублей. С февраля, после того как параметры программы были скорректированы, отмечено более чем двукратное увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов.

«Модернизация условий IT-ипотеки оказалась своевременным решением и позволила расширить круг семей, которые могут улучшить жилищные условия», – подчеркнул зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. По его словам, после корректировки программы число заявок от потенциальных заемщиков выросло почти в два раза по сравнению с показателями января-2023 и практически в три раза по сравнению со средним показателем IV квартала прошлого года.

Согласно новым условиям, льготный кредит могут оформить сотрудники всех без исключения аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 120 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 70 тысяч рублей - в остальных городах (для Москвы необходимый минимум составляет 150 тысяч рублей).

Банк ДОМ.РФ выдает IT-ипотеку с мая 2022 года и занимает второе место на рынке кредитования по программе. В текущий момент данной мерой поддержки уже успели воспользоваться сотрудники высокотехнологичных компаний в 40 регионах РФ.

Подпишитесь
Дончане требуют у губернатора отменить концерты «Машины времени» и «Мумий Тролль»
Сегодня, 13:38
Жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет
Сегодня, 13:11
Урбанисты предсказали опустение Ростова из-за застройки города
Сегодня, 12:49
В Ростове частная клиника больше года работала по поддельным документам
Сегодня, 12:45
Пригожин рассказал, сколько жителей Ростовской области вступают в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 11:59
Стало известно, когда Ростов накроет сильная магнитная буря
Сегодня, 11:53