Банк ДОМ.РФ рассказал о регионах - лидерах по интересу к IT-ипотеке

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
На сегодня Банк ДОМ.РФ провёл уже более 1500 сделок по льготной ипотеке для IT-специалистов на общую сумму 15,5 миллиарда рублей. С февраля, после того как параметры программы были скорректированы, отмечено более чем двукратное увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов.
«Модернизация условий IT-ипотеки оказалась своевременным решением и позволила расширить круг семей, которые могут улучшить жилищные условия», – подчеркнул зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. По его словам, после корректировки программы число заявок от потенциальных заемщиков выросло почти в два раза по сравнению с показателями января-2023 и практически в три раза по сравнению со средним показателем IV квартала прошлого года.
Согласно новым условиям, льготный кредит могут оформить сотрудники всех без исключения аккредитованных IT-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 120 тысяч рублей в городах-миллионниках и от 70 тысяч рублей - в остальных городах (для Москвы необходимый минимум составляет 150 тысяч рублей).
Банк ДОМ.РФ выдает IT-ипотеку с мая 2022 года и занимает второе место на рынке кредитования по программе. В текущий момент данной мерой поддержки уже успели воспользоваться сотрудники высокотехнологичных компаний в 40 регионах РФ.