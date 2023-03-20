Банк ДОМ.РФ рассказал о регионах - лидерах по интересу к IT-ипотеке

«Модернизация условий IT-ипотеки оказалась своевременным решением и позволила расширить круг семей, которые могут улучшить жилищные условия», – подчеркнул зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. По его словам, после корректировки программы число заявок от потенциальных заемщиков выросло почти в два раза по сравнению с показателями января-2023 и практически в три раза по сравнению со средним показателем IV квартала прошлого года.