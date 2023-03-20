По информации Telegram-канала Don_Mash, у бизнесмена есть собственный магазин французского нижнего белья Dim в торговом центре. Финансовые проблемы начались после ухода производителя из России, а наладить поставки из других стран не удалось, из-за чего предприниматель распродал старые коллекции, а новые не появились.