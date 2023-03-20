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Published Сегодня, 08:59

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Без французских трусов оставили санкции жителей Ростова-на-Дону

20 марта 2023, 08:59
Фото: Thomas Bartherote/CC BY-SA 2.0/flickr.com
Без французских трусов оставили санкции жителей Ростова-на-Дону

Магазин французского белья из-за санкций задолжал торговому центру в Ростове 3 млн

«Торговый комплекс Горизонт» в Ростове обратился с иском в суд с требованием взыскать деньги с местного бизнесмена, говорится в материалах Арбитражного суда Ростовской области.

Представители торгового комплекса намерены получить 3,2 миллиона рублей от предпринимателя Андрея Надолинского. В эту сумму входят 2,8 миллиона рублей долга по договору аренды и 446 тысяч рублей пени.

Суд принял иск к производству и назначил заседание на 19 апреля, к которому предпринимателю нужно будет подготовить письменный отзыв.

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По информации Telegram-канала Don_Mash, у бизнесмена есть собственный магазин французского нижнего белья Dim в торговом центре. Финансовые проблемы начались после ухода производителя из России, а наладить поставки из других стран не удалось, из-за чего предприниматель распродал старые коллекции, а новые не появились.

Ранее заведение известного ростовского ресторатора начали банкротить из-за ТЦ «Горизонт»

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