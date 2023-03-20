Биологический прорыв из Японии оценен российскими специалистами

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Однако родившиеся мышата являются генетически здоровыми и могут иметь собственное потомство, пишет infox.ru.
Хотя российские ученые оценивают это достижение как прорыв, они также отмечают, что это не является революционным. Они считают, что такие методы не будут широко использоваться в ближайшее время и не будут применяться на людях из-за технических, медицинских и этических проблем.
Ученые признают, что данная технология может помочь при тяжелых формах бесплодия, но выражают озабоченность из-за противоречия действующим нормам российского законодательства и большого числа этических вопросов, связанных с этими методами.