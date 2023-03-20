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Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Четыре человека пострадали в аварии с Mercedes в Таганроге

20 марта 2023, 04:41
В Ростовской области столкнулись два автомобиля, ранения получили четыре человека, сообщили в УГИБДД по региону.

На пересечении Карла Либкнехта и Гоголевского в Таганроге водитель Renault проехал на красный свет, что привело к столкновению с Mercedes. Последний автомобиль врезался в дерево и столб, Renault в это время протаранил дорожный знак.

Травмы в аварии получили три пассажира и водитель Mercedes, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Авария произошла вечером 18 марта, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.

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Ранее водитель легковушки протаранил рейсовый автобус в Новочеркасске вечером 17 марта. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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