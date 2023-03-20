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На пересечении Карла Либкнехта и Гоголевского в Таганроге водитель Renault проехал на красный свет, что привело к столкновению с Mercedes. Последний автомобиль врезался в дерево и столб, Renault в это время протаранил дорожный знак.
Травмы в аварии получили три пассажира и водитель Mercedes, которым оказывают необходимую медицинскую помощь. Авария произошла вечером 18 марта, сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства.
Ранее водитель легковушки протаранил рейсовый автобус в Новочеркасске вечером 17 марта. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.