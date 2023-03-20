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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

Директора «Элеваторстроя» будут судить в Ростове за крупный обман госкорпорации

20 марта 2023, 07:29
Фото: 1MI
Директора «Элеваторстроя» будут судить в Ростове за крупный обман госкорпорации
В Ростове-на-Дону будут судить директора компании «Элеваторстрой» за мошенничество на 720 тысяч рублей, сообщает Ставропольская транспортная прокуратура.

Обвиняемый в рамках заключенного договора занимался реконструкцией комплекса средств Управления воздушного движения и в документации завысил объемы выполненных работ. В результате ущерб «Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации» оценили на сумму более 720 тысяч рублей.

Когда стало известно о мошенничестве, то в отношении 72-летнего директора компании возбудили уголовное дело, которое теперь передали в Первомайский районный суд. Если получится доказать вину фигуранта, то ему грозит до шести лет заключения. 

Ранее предприниматель в Сальске незаконно получила субсидии за 49 человек. О подробностях совершенного преступления читайте по ссылке

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