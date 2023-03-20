«Вопрос немного не по теме, не знаю, где еще разместить: на каком основании иноагент (и предатель своей страны поливающий нас, русских, грязью) Макаревич (и группа „Машина времени“) 21 июля этого года будет проводить свой концерт в нашем городе в „Астор Плаза“? Они эти деньги потом посылают нашим врагам. Убедительная просьба к вам как губернатору Ростовской области не допустить появления иноагентов и их выступления», — потребовали местные жители.