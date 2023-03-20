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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 14:03

Дончане требуют у губернатора отменить концерты «Машины времени» и «Мумий Тролль»

20 марта 2023, 13:38
Фото: Denhud /CC BY-SA 3.0/wikimedia.org
Дончане требуют у губернатора отменить концерты «Машины времени» и «Мумий Тролль»
В Ростовской области жители потребовали отменить концерты групп «Мумий Тролль» и «Машины времени», участники которой высказывались против СВО, комментарии появились в Telegram-канале донского губернатора Василия Голубева.

В понедельник, 20 марта, в личном канале губернатора Ростовской области Василия Голубева стали появляться сообщения от негодующих ростовчан, требующих отменить концерты групп «Машина времени» и «Мумий Тролль». Причиной этого стали высказывания участников творческих коллективов, в том числе иноагента Андрея Макаревича, который в свое время выступил с резкой критикой СВО.

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Концерты должны были состояться 21 июля и 3 сентября, однако теперь ростовчане требуют отменить концерты.

«Вопрос немного не по теме, не знаю, где еще разместить: на каком основании иноагент (и предатель своей страны поливающий нас, русских, грязью) Макаревич (и группа „Машина времени“) 21 июля этого года будет проводить свой концерт в нашем городе в „Астор Плаза“? Они эти деньги потом посылают нашим врагам. Убедительная просьба к вам как губернатору Ростовской области не допустить появления иноагентов и их выступления», — потребовали местные жители.

Ростовчане добавили, что не понимают, каким образом город вообще допустил, чтобы у иноагентов появилась возможность зарабатывать деньги в стране, которую они ненавидят и презирают.

Ранее «Мумий Тролль» объявили об отмене своих концертов по всей России.

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