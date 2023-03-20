Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В понедельник, 20 марта, в личном канале губернатора Ростовской области Василия Голубева стали появляться сообщения от негодующих ростовчан, требующих отменить концерты групп «Машина времени» и «Мумий Тролль». Причиной этого стали высказывания участников творческих коллективов, в том числе иноагента Андрея Макаревича, который в свое время выступил с резкой критикой СВО.
Концерты должны были состояться 21 июля и 3 сентября, однако теперь ростовчане требуют отменить концерты.
«Вопрос немного не по теме, не знаю, где еще разместить: на каком основании иноагент (и предатель своей страны поливающий нас, русских, грязью) Макаревич (и группа „Машина времени“) 21 июля этого года будет проводить свой концерт в нашем городе в „Астор Плаза“? Они эти деньги потом посылают нашим врагам. Убедительная просьба к вам как губернатору Ростовской области не допустить появления иноагентов и их выступления», — потребовали местные жители.
Ростовчане добавили, что не понимают, каким образом город вообще допустил, чтобы у иноагентов появилась возможность зарабатывать деньги в стране, которую они ненавидят и презирают.
Ранее «Мумий Тролль» объявили об отмене своих концертов по всей России.