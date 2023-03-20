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Published Сегодня, 10:10

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Эколог Лебедев рассказал, как в Можайский пруд в Ростове могли сбросить химикаты

20 марта 2023, 10:10
Фото: Виталий Баев / Ростов DAD
Эколог рассказал, почему во 2-м поселке Орджоникидзе Ростова завонял Можайский пруд
Можайский пруд очень старый, проточность у него слабая, в нем накопилось много ила, поэтому совершаемые сбросы нечистот спровоцировали реакцию. Из-за нее местные жители и страдают от сильного запаха, сообщил RostovGazeta эколог Алексей Лебедев.

По словам собеседника, к вони и изменению цвета в Можайском пруду привел слив нечистот.

«Там же нет канализации. Чтобы не выкачивать выгребные ямы и не платить за это, предприимчивые недобросовестные люди протянули трубы к водоему, организуя незаконный слив. Делается это, как показывает практика, постепенно, участками, которые присыпаются земелькой, чтобы было незаметно», — отмечает Лебедев.

Спикер подчеркивает, что незаконный слив нечистот в водоемы и балки — это настоящая беда для Ростовской области. Помимо Можайского пруда, слив нечистот прежде фиксировался в речке Безбалка в районе зоопарка в Ростове.

Несколько лет назад на Левом берегу Дона возле турбаз в Кировском районе, как сообщает эколог, трубы для слива нечистот провели прямо в канал, где сидели рыбаки. А в начале реки Койсуг при въезде в Батайск жители и вовсе одно время наблюдали плавающие в воде отходы жизнедеятельности.

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«В ситуации с Можайским прудом необходимо проводить расследование. Для этого неравнодушные жители могут обратиться в прокуратуру, в Росприроднадзор. Это же очень серьезный вопрос. Неизвестно, что могут слить в пруд, и какая реакция произойдет. Ведь помимо изменения цвета воды и сильного запаха, у местных жителей могут появиться различные заболевания и аллергические реакции», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростовской области канализацию сливают в Дон. 

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