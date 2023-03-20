«В ситуации с Можайским прудом необходимо проводить расследование. Для этого неравнодушные жители могут обратиться в прокуратуру, в Росприроднадзор. Это же очень серьезный вопрос. Неизвестно, что могут слить в пруд, и какая реакция произойдет. Ведь помимо изменения цвета воды и сильного запаха, у местных жителей могут появиться различные заболевания и аллергические реакции», — резюмирует эксперт.