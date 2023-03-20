Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
По словам собеседника, к вони и изменению цвета в Можайском пруду привел слив нечистот.
«Там же нет канализации. Чтобы не выкачивать выгребные ямы и не платить за это, предприимчивые недобросовестные люди протянули трубы к водоему, организуя незаконный слив. Делается это, как показывает практика, постепенно, участками, которые присыпаются земелькой, чтобы было незаметно», — отмечает Лебедев.
Спикер подчеркивает, что незаконный слив нечистот в водоемы и балки — это настоящая беда для Ростовской области. Помимо Можайского пруда, слив нечистот прежде фиксировался в речке Безбалка в районе зоопарка в Ростове.
Несколько лет назад на Левом берегу Дона возле турбаз в Кировском районе, как сообщает эколог, трубы для слива нечистот провели прямо в канал, где сидели рыбаки. А в начале реки Койсуг при въезде в Батайск жители и вовсе одно время наблюдали плавающие в воде отходы жизнедеятельности.
«В ситуации с Можайским прудом необходимо проводить расследование. Для этого неравнодушные жители могут обратиться в прокуратуру, в Росприроднадзор. Это же очень серьезный вопрос. Неизвестно, что могут слить в пруд, и какая реакция произойдет. Ведь помимо изменения цвета воды и сильного запаха, у местных жителей могут появиться различные заболевания и аллергические реакции», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, как в Ростовской области канализацию сливают в Дон.