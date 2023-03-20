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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Эксперт назвал способ избежать дефицита витаминов D и A весной

Сегодня, 11:19
Диетолог Наталья Круглова рассказала как не допустить весной дефицита в организме витаминов D и A. Для этого нужно употреблять в пищу жирную рыбу и оранжевые овощи и фрукты.

Круглова добавила, что для восполнения нехватки полезных веществ нужно употреблять в пищу молочные продукты. Об этом информирует NEWS.ru.

Так витамина D много в жирной рыбе и молоке. Оба продукта нужно включить в свой рацион. Витамин А содержится в оранжевых овощах и фруктах. Речь идет о моркови, тыкве, красном перце и помидорах. Зимой таких продуктов может не хватать, поэтому дефицит витамина A не исключен, сообщила эксперт.

Круглова добавила, что витамина D, как правило, синтезируется в коже под действием солнечного света. Он его основной источник. Зимой солнца мало, как и витамина D. Такая проблема появляется, если человек не употребляет вещество в качестве добавки или в составе комплекса витаминов, и редко бывает на солнце с открытым телом в течение зимы.

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