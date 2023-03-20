Эксперт назвал способ избежать дефицита витаминов D и A весной

Круглова добавила, что витамина D, как правило, синтезируется в коже под действием солнечного света. Он его основной источник. Зимой солнца мало, как и витамина D. Такая проблема появляется, если человек не употребляет вещество в качестве добавки или в составе комплекса витаминов, и редко бывает на солнце с открытым телом в течение зимы.