Эксперт назвал способ избежать дефицита витаминов D и A весной

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Круглова добавила, что для восполнения нехватки полезных веществ нужно употреблять в пищу молочные продукты. Об этом информирует NEWS.ru.
Так витамина D много в жирной рыбе и молоке. Оба продукта нужно включить в свой рацион. Витамин А содержится в оранжевых овощах и фруктах. Речь идет о моркови, тыкве, красном перце и помидорах. Зимой таких продуктов может не хватать, поэтому дефицит витамина A не исключен, сообщила эксперт.
Круглова добавила, что витамина D, как правило, синтезируется в коже под действием солнечного света. Он его основной источник. Зимой солнца мало, как и витамина D. Такая проблема появляется, если человек не употребляет вещество в качестве добавки или в составе комплекса витаминов, и редко бывает на солнце с открытым телом в течение зимы.