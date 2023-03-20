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Posted Сегодня, 16:46

Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Эксперт по безопасности охарактеризовал iPhone как «дырявую систему»

Сегодня, 16:46
Ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что платформа Android по безопасности значительно превосходит платформу Apple.

Как пишет Infox со ссылкой на интервью Муртазина радио «Говорит Москва», систему iPhone намеренно сделали уязвимой, чтобы иметь возможность слежки за ее пользователями. Таким образом, следует учитывать, что получить удаленный доступ к данным iPhone достаточно просто. Все, что нужно, — это знать номер телефона. По словам эксперта компании Mobile Research Group, власти США регулярно пользуются низким уровнем безопасности iPhone, чтобы организовать слежку за неугодными им гражданами. К тому же, все утечки данных, имевшие место в спецслужбах США, быстро становятся общим достоянием и позволяют пользоваться ими для сбора нужных данных.

Платформа Android тоже имеет несовершенства в системе безопасности, но они допущены ненамеренно, тогда как прорехи в системе Apple созданы для использования в определенных целях. Вывод: каждый, кто дорожит безопасностью своих данных, должен отказаться от iPhone.

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