Эксперт по безопасности охарактеризовал iPhone как «дырявую систему»

Как пишет Infox со ссылкой на интервью Муртазина радио «Говорит Москва», систему iPhone намеренно сделали уязвимой, чтобы иметь возможность слежки за ее пользователями. Таким образом, следует учитывать, что получить удаленный доступ к данным iPhone достаточно просто. Все, что нужно, — это знать номер телефона. По словам эксперта компании Mobile Research Group, власти США регулярно пользуются низким уровнем безопасности iPhone, чтобы организовать слежку за неугодными им гражданами. К тому же, все утечки данных, имевшие место в спецслужбах США, быстро становятся общим достоянием и позволяют пользоваться ими для сбора нужных данных.