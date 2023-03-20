Эксперты рассказали, где в России живут самые счастливые жители

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Исследование было проведено в преддверии Международного дня счастья, который отмечается 20 марта. Согласно результатам, полностью или в основном счастливыми ощущают себя 80% россиян, сообщает 360tv.ru.
Аналитики выяснили, что наиболее довольны своей жизнью жители Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%).
В ходе исследования также были выявлены основные факторы благополучия россиян. Так, 45% опрошенных назвали основой благополучия здоровье, 38% — близкие и теплые отношения с семьей, 20% — материальное благополучие и столько же — регулярные встречи с друзьями.
Повседневные занятия, которые делают россиян счастливыми, — это встречи с друзьями и близкими (67%), качественный сон (21%) и волонтерство и помощь другим людям (19%).
Исследование также выявило, что для комфортной жизни россиянам в среднем нужно 96 тысяч рублей в месяц. При этом для женщин требуется более высокий доход, чтобы жить комфортно — 104 тысячи рублей.