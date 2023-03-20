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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Эксперты рассказали, где в России живут самые счастливые жители

Сегодня, 14:07
Эксперты одной из страховых компаний провели исследование и выяснили, в каких городах России живут самые счастливые люди. В список попали Хабаровск, Астрахань и Оренбург.

Исследование было проведено в преддверии Международного дня счастья, который отмечается 20 марта. Согласно результатам, полностью или в основном счастливыми ощущают себя 80% россиян, сообщает 360tv.ru.

Аналитики выяснили, что наиболее довольны своей жизнью жители Хабаровска (92%), Астрахани и Оренбурга (по 91%), Набережных Челнов (89%) и Тольятти (88%).

В ходе исследования также были выявлены основные факторы благополучия россиян. Так, 45% опрошенных назвали основой благополучия здоровье, 38% — близкие и теплые отношения с семьей, 20% — материальное благополучие и столько же — регулярные встречи с друзьями.

Повседневные занятия, которые делают россиян счастливыми, — это встречи с друзьями и близкими (67%), качественный сон (21%) и волонтерство и помощь другим людям (19%).

Исследование также выявило, что для комфортной жизни россиянам в среднем нужно 96 тысяч рублей в месяц. При этом для женщин требуется более высокий доход, чтобы жить комфортно — 104 тысячи рублей.

#Общество
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