ФК «Ростов»: история, достижения, рекорды

Долгое время клуб не мог добраться до Высшего дивизиона. Сделать это удалось только в 1991 году, когда он занял 4-е место в Первой лиге. Однако СССР распался, и выступать в Высшем дивизионе клубу пришлось уже в независимой РСФСР (с 1993 года — Российской Федерации).