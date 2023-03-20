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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

ФК «Ростов»: история, достижения, рекорды

20 марта 2023, 13:15
Фото: 1MI
Спортом номер один в Ростове-на-Дону принято считать футбол. При этом главной и любимой командой в городе является футбольный клуб «Ростов», выступающий с 1950 года в разных лигах чемпионатов СССР и России. Высшее достижение клуба — 2-е место в чемпионате России в 2017 году.

В этом сезоне клуб имеет все шансы его повторить.

В статье мы расскажем об основных вехах в истории клуба, а также о лучших футболистах, выступавших в команде.

История клуба

«Ростов» ведёт историю от клуба «Сельмашстрой», основанного в 1930 году как любительская команда при ряде местных сельских коллективных предприятий. Вплоть до 1950 года команда выступала только в любительских чемпионатах, но в 1950 году, в рамках очередной всесоюзной программы поддержки развития спорта, вышла на всесоюзный уровень, получив профессиональный статус и приняв участие в розыгрыше Первой лиги.

Долгое время клуб не мог добраться до Высшего дивизиона. Сделать это удалось только в 1991 году, когда он занял 4-е место в Первой лиге. Однако СССР распался, и выступать в Высшем дивизионе клубу пришлось уже в независимой РСФСР (с 1993 года — Российской Федерации).

Достижения клуба

«Ростов» — один из самых успешных клубов в современном российском футболе. В его активе — победа в Кубке России (сезон 2013–2014 гг.), проигранный финал Суперкубка (2015–2016 гг.), а также участие в 1/8 финала Лиги Европы в 2017 году. Чемпионом России команда пока стать не смогла. Также в активе клуба есть победа в первенстве Первой лиги чемпионата России по футболу.

Где выступает?

Ростов-на-Дону стал одним из городов, включённых в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В городе была построена новая «Ростов Арена» вместимостью в 43 472 зрителя. После окончания чемпионата стадион был передан в пользование клубу. Основным акционером арены (51% акций) является Правительство Ростовской области. Крупнейший частный спонсор команды — группа «ТНС энерго», одна из ведущих энергетических компаний РФ.

Лучшие игроки в истории

Из действующих игроков клуба лучший бомбардир — Дмитрий Полоз. В 2020 году он вернулся в команду. За 233 проведённых матча забил 58 мячей. Лучшими же бомбардирами в истории являются нападающие Александр Иванов (103 гола), Александр Маслов (97 мячей) и Александр Гицелов (94 гола).

Рекордсмен по числу проведённых матчей — нападающий Сергей Балахнин (350 игр). В современной истории клуба рекордсменом по количеству матчей является молдавский нападающий Александр Гацкан (261 матч).

Лучший вратарь — украинец Владимир Савченко (36 «сухарей»).

Источник: legalbet.by

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