ФК «Ростов»: история, достижения, рекорды

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
В этом сезоне клуб имеет все шансы его повторить.
В статье мы расскажем об основных вехах в истории клуба, а также о лучших футболистах, выступавших в команде.
«Ростов» ведёт историю от клуба «Сельмашстрой», основанного в 1930 году как любительская команда при ряде местных сельских коллективных предприятий. Вплоть до 1950 года команда выступала только в любительских чемпионатах, но в 1950 году, в рамках очередной всесоюзной программы поддержки развития спорта, вышла на всесоюзный уровень, получив профессиональный статус и приняв участие в розыгрыше Первой лиги.
Долгое время клуб не мог добраться до Высшего дивизиона. Сделать это удалось только в 1991 году, когда он занял 4-е место в Первой лиге. Однако СССР распался, и выступать в Высшем дивизионе клубу пришлось уже в независимой РСФСР (с 1993 года — Российской Федерации).
«Ростов» — один из самых успешных клубов в современном российском футболе. В его активе — победа в Кубке России (сезон 2013–2014 гг.), проигранный финал Суперкубка (2015–2016 гг.), а также участие в 1/8 финала Лиги Европы в 2017 году. Чемпионом России команда пока стать не смогла. Также в активе клуба есть победа в первенстве Первой лиги чемпионата России по футболу.
Ростов-на-Дону стал одним из городов, включённых в программу подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В городе была построена новая «Ростов Арена» вместимостью в 43 472 зрителя. После окончания чемпионата стадион был передан в пользование клубу. Основным акционером арены (51% акций) является Правительство Ростовской области. Крупнейший частный спонсор команды — группа «ТНС энерго», одна из ведущих энергетических компаний РФ.
Из действующих игроков клуба лучший бомбардир — Дмитрий Полоз. В 2020 году он вернулся в команду. За 233 проведённых матча забил 58 мячей. Лучшими же бомбардирами в истории являются нападающие Александр Иванов (103 гола), Александр Маслов (97 мячей) и Александр Гицелов (94 гола).
Рекордсмен по числу проведённых матчей — нападающий Сергей Балахнин (350 игр). В современной истории клуба рекордсменом по количеству матчей является молдавский нападающий Александр Гацкан (261 матч).
Лучший вратарь — украинец Владимир Савченко (36 «сухарей»).
Источник: legalbet.by