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Posted Сегодня, 18:33

Published Сегодня, 18:33

Modified Сегодня, 18:34

Updated Сегодня, 18:34

Футболист "Урала" скрывается в России от тюрьмы

Сегодня, 18:33
Нидерландский нападающий "Урала" Рай Влут может быть осужден на родине за непредумышленное убийство.

По данным "Советского спорта", ссылающегося на СМИ Нидерландов, Влуту грозит 3,5 года лишение свободы. Он, будучи в алкогольном опьянении, был виновником ДТП, в котором погиб ребенок.

Это - не первый случай, когда нидерландские футболисты избегают в России тюрьмы. На нападающего "Спартака" Квинси Промеса заведено уголовное дело за ножевое нападение на двоюродного брата. Прокуратура вменила футболисту ограничение свободы в качестве меры пресечения.



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