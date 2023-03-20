Футболист "Урала" скрывается в России от тюрьмы

Это - не первый случай, когда нидерландские футболисты избегают в России тюрьмы. На нападающего "Спартака" Квинси Промеса заведено уголовное дело за ножевое нападение на двоюродного брата. Прокуратура вменила футболисту ограничение свободы в качестве меры пресечения.