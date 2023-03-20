Футболист "Урала" скрывается в России от тюрьмы

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
По данным "Советского спорта", ссылающегося на СМИ Нидерландов, Влуту грозит 3,5 года лишение свободы. Он, будучи в алкогольном опьянении, был виновником ДТП, в котором погиб ребенок.
Это - не первый случай, когда нидерландские футболисты избегают в России тюрьмы. На нападающего "Спартака" Квинси Промеса заведено уголовное дело за ножевое нападение на двоюродного брата. Прокуратура вменила футболисту ограничение свободы в качестве меры пресечения.