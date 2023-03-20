Губернатор Голубев поддержал меры по вовлечению бизнеса в реконструкцию старинных зданий Ростова

Парламентарий напомнила, что в настоящий момент в центре Ростова насчитывают более 40 ОКН, значительную часть из них составляют аварийные дома, требующие ремонта. И хотя четверть зданий уже расселены и находятся в собственности муниципалитета, власти считают ошибочным реставрировать строения исключительно за бюджетные средства.