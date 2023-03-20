Губернатор Голубев поддержал меры по вовлечению бизнеса в реконструкцию старинных зданий Ростова

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Парламентарий напомнила, что в настоящий момент в центре Ростова насчитывают более 40 ОКН, значительную часть из них составляют аварийные дома, требующие ремонта. И хотя четверть зданий уже расселены и находятся в собственности муниципалитета, власти считают ошибочным реставрировать строения исключительно за бюджетные средства.
Власти предлагают привлечь инвесторов, которые смогут получить ОКН в аренду за один рубль, также в качестве дополнительных механизмов депутат предложила ввести налоговые льготы на имущество, если арендатор отреставрировал здание, и предоставить бизнесу земельные участки в аренду без торгов.
«Губернатор Василий Голубев инициативы поддержал и поручил представить предложения по их правовому закреплению», — добавила Светлана Мананкина.
Ранее инвестору позволили закончить реконструкцию Парамоновских складов до 2026 года, продлив сроки реализации проекта.