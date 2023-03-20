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Голубев поддержал меры по вовлечению бизнеса в реконструкцию старинных зданий Ростова

20 марта 2023, 15:15
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев поддержал меры по вовлечению бизнеса в реконструкцию старинных зданий Ростова
Губернатор Василий Голубев поддержал инициативу о вовлечении бизнеса в реконструкцию исторических зданий Ростова, об этом сообщила депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина.

Парламентарий напомнила, что в настоящий момент в центре Ростова насчитывают более 40 ОКН, значительную часть из них составляют аварийные дома, требующие ремонта. И хотя четверть зданий уже расселены и находятся в собственности муниципалитета, власти считают ошибочным реставрировать строения исключительно за бюджетные средства.

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Власти предлагают привлечь инвесторов, которые смогут получить ОКН в аренду за один рубль, также в качестве дополнительных механизмов депутат предложила ввести налоговые льготы на имущество, если арендатор отреставрировал здание, и предоставить бизнесу земельные участки в аренду без торгов.

«Губернатор Василий Голубев инициативы поддержал и поручил представить предложения по их правовому закреплению», — добавила Светлана Мананкина.

Ранее инвестору позволили закончить реконструкцию Парамоновских складов до 2026 года, продлив сроки реализации проекта.

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