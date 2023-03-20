Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В Ростове в июне ожидается большое количество солнечных дней с высокой температурой воздуха. Но синоптики предупреждают, что периодически придется готовиться к осадкам.
Так, 1 и 2 числа, ожидаются дожди с максимальной температурой воздуха 24 градуса. В ночное время она опустится до 19 градусов.
Следующие три дня в городе будут солнечными, а воздух прогреется до 26 градусов. На следующий день, 6 июня, в Ростове будет облачно.
Дождливая погода вернется с 7 по 8 числа, температура поднимется до 26 градусов. С 9 по 11 июня будет солнечно, в остальном погодные условия не поменяются.
В понедельника, 12 июня, прогнозируют дожди, после чего до середины месяца установится ясная погода. После этого солнечные дни будут сменяться дождями.
К 21 июня воздух прогреется до 27 градусов, к 25 числу — до 30 градусов. В конце месяца снова выглянет солнце.
Июль в Ростове-на-Дону начнется с дождливой и теплой погоды, в первый день температура поднимется до 27 градусов. Осадки должны прекратиться уже на следующий день, а воздух прогреется до 28 градусов.
В понедельник, 3 числа, сложится ясная погода, после чего будут два дождливых дня. А уже 6 числа вернется солнечная погода, столбики термометров покажут 27 градусов.
В дальнейшем в городе ожидается потепление, с 9 по 14 июля сложится облачная погода с максимальной температурой 31 градус. Осадков в эти дни ждать не стоит.
К 16 числу в Ростове температура может подняться до 32 градусов, в остальном погодные условия не изменятся. Жаркая погода в городе будет сохраняться до конца месяца, а 26 июля могут пройти дожди.
Всего в донской столице в июле ожидаются 20 ясных дней, 4 — с длительными осадками и 7 — с переменной облачностью. Средняя скорость ветра будет варьироваться в пределах 4 метров в секунду.
В Ростове-на-Дону в августе большинство дней будут солнечными и жаркими. С 1 по 5 августа температура воздуха вырастет до 32 градусов и прогнозируется ясная погода. В ночное время столбики термометров будут показывать 26 градусов.
Днем 6 августа в городе может быть облачно, но на температуре это сильно не скажется. В Ростове сохранится жара, осадков быть не должно.
С 7 по 14 августа каждый день воздух будет прогреваться до 32 градусов, сама погода станет солнечной. Но 15 числа такие условия сменятся дождями, которые пройдут в течение дня.
Надолго пасмурная погода не задержится и уже 16 числа снова выглянет солнце. Однако с 18 августа может немного похолодать и температура не будет подниматься выше 28 градусов.
В последний день месяца синоптики пообещали дожди с максимальной температурой 26 градусов.
Всего в августе в Ростове ожидаются 28 ясных дней, 2 — с длительными осадками и 1 — с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит четыре метра в секунду.
В начале сентября средняя температура будет составлять около 25 градусов, осадков ждать не стоит, но может быть облачно. По ночам столбики термометров будут находиться на отметке в 21 градус.