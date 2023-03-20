«Мертвые оживают в моих руках»: ростовский патологоанатом рассказал о своей работе

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Патологоанатом рассказывает, что пациенты не попадают в морг сразу после смерти. Сначала ее должны подтвердить реаниматологи и анестезиологи. Только после этого пациента с документами, лежащими прямо на нем, спускают в морг.
«Вопреки убеждениям, бирок не тела никто не вешает. Пациент поступает к нам практически с историей болезни в руках. Иногда на теле пишем фамилию и дату поступления зеленкой или йодом, чтобы не перепутать при большой загрузке», — объясняет Андрей Киреев.
Сразу после поступления тела в морг патологоанатом внимательно изучает клинические диагнозы.
Непосредственно перед вскрытием тело обязательно омывают. Причем иногда, признается Андрей, к дверям морга приходят бабушки, которые просят отдать им воду, которая стекает с тела усопшего. По словам медика, эту воду якобы используют в заговорах. От таких просьб Киреев отмахивается, а «магическую воду» сливает в водопровод.
К вскрытию патологоанатом готовится почти как к обыкновенной полостной операции: заранее готовит и раскладывает инструменты, намечает линию разреза. Она обыкновенно тянется от шеи до паховой зоны.
«Иногда по просьбе родственников мы не вскрываем череп, если достоверно известно, что человек умер не от болезни мозга. Или просят не разрезать зону декольте. Разрез получается меньше и приходится постараться достать и исследовать все органы, но с годами приловчился», — делится врач.
Патологоанатом добавляет, что в их профессиональной среде есть негласные запрет: специалист не возьмется за вскрытие знакомого ему при жизни человека.
Киреев работает с мертвыми пациентами уже более десяти лет. За это время, признается врач, он не замечал, чтобы в морге происходило что-то паранормальное. Однако и в работе с усопшими пациентами нужно соблюдать предосторожность.
От мертвого человека, говорит Андрей, можно заразиться также легко, как и от живого. Поэтому патологоанатомы всегда работают с использованием защитных средств: маски-респиратора, халата, шапочки, фартука и специальных кольчужных перчаток, которые уберегают руки врача от порезов.
«В пандемию мы работали в специальных противочумных костюмах. Тогда темп работы был просто бешеный, по несколько десятков тел в сутки. Очень уставали. Даже не столько от вскрытий и от духоты в костюмах, сколько от объемов бумажной работы. Потому что на каждого пациента мы всегда пишем подробное заключение», - вспоминает медик.
Во время вскрытия патологоанатомы в обязательном порядке должны взять образцы тканей всех органов человека. Медики забирают на анализы лоскуты толщиной в сотую долю миллиметра, окрашивают их и изучают под микроскопом. Такой анализ помогает установить, какие болезни развивались у пациента, как и почему они появились.
Эти данные, добавляет медик, помогают понять, как развиваются те же болезни у живых людей.
«Мы видим начальные стадии какой-то болезни по изменениям тканей органов у мертвого пациента и также они выглядят у живого. Значит, если вовремя обнаружить признаки развития болезни, то многие из них можно предотвратить», — объясняет Киреев.
Патологоанатом в разговоре с корреспондентом RostovGazeta поделился, что многие знакомы относятся к его работе с пренебрежением. Он уверен, что люди боятся смерти и не принимают того, что в конце концов их тело кто-то будет исследовать.
«Почти все шутят про сексуальное влечение к мертвецам. Кого как, конечно, но меня больше привлекают дышащие девушки. Абсолютно все сразу морщат нос и говорят, мол, в морге же воняет», — смеется медик.
Неприятного запаха, объясняет он, в морге при температуре ниже 0 градусов нет. Вскрытое человеческое тело, по словам Киреева, имеет запах крови, содержимого мочевого пузыря и остатков пищи в кишечнике.
«Если у человека были серьезные онкологические заболевания, воспаления, то появляется сладковатый гнилостный запах. Респиратор спасает. У полных людей запах отличается из-за больших жировых накоплений: более кисловатый», — рассказывает патологоанатом.
Вскрытие человека с заранее известной историей болезни, говорит Киреев, обыкновенно занимает не более двух часов. Если человек погиб в результате аварии или несчастного случая, на один труп может уходить целый рабочий день.
Андрей признается, что несколько раз за свою практику ему приходилось участвовать в раскрытии уголовных дел.
«Ко мне попадали тела без видимых следов насильственной смерти и при этом без летальных заболеваний. В результате экспертиз выясняло, что они были отравлены. Был самоубийца. Правда, позже выяснилось, что самоубийство подстроили». – вспоминает патологоанатом.
Ростовчане, добавляет медик, чаще всего умираю от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, выхода из строя органов ЖКТ и дыхания.
Кроме научно-медицинских исследований врачи в морге занимаются созданием причесок, макияжей и подбирают наряды. Конечно, не для себя, а для пациентов.
«Это не входит в официальный список наших обязанностей. Но очень часто родственники просят подготовить тело к погребению, чтобы человек выглядел прилично.
Сложнее всего, признается, врач, готовить к выдаче родственникам тела молодых девушек. Их часто просят одеть в свадебное платье со сложными шнуровками и сопутствующими аксессуарами в виде чулок, туфель, фаты. Также нужно уложить волосы и сделать макияж, который продержится несколько часов до того, как крышку гроба закроют.
Трудно работать, признается медик, и с полными пациентами. Чтобы одеть их зачастую требуется помощь нескольких санитаров.
Когда вскрытие заканчивается, тело оставляют в холодном помещении, пока его не заберут родственники.
«Некоторые трупы у нас залеживаются по несколько месяцев. Самая частая причина – родственники живут далеко и не могу сразу организовать похороны. Хуже, если труп «невостребованный». За ним долгое время никто не обращается. В этом случае тело хоронят за счет бюджетных средств, на кладбище ставят табличку с номером, по которому можно установить личность. Это делают даже если в документах у нас есть все данные о личности пациента», - рассказывает собеседник RostovGazeta.
Профессия патологоанатома породила вокруг себя множество мифов. Андрей Киреев развенчал самые популярные из них.
«Самый распространенный миф – это то, что в морг может попасть живой человек. Не может, потому что до этого его смерть констатируют несколько других врачей. Отсюда вытекает другой миф, что мертвые могут оживать. Да, мертвые издают звуки, у них иногда дергаются конечности. Так происходит, когда в работе мы надавливаем на органы или задеваем сухожилия. Они оживают только в моих руках», - объясняет эксперт.
Некоторые люди, рассказывает Киреев, опасаются, что морги используют органы умерших для пересадки.
«При всем желании мы бы не смогли, потому что до поступления в морг человек мертв почти сутки или более. А органы для пересадки должны извлекаться из живого или как минимум только что умершего здорового человека в стационарных условиях», - заверил опасающихся медик.
Спикер развеял и знаменитый миф о том, что у трупов продолжают расти волосы и ногти.
«Мне случалось наблюдать один и тот же труп на протяжении почти двух месяцев. Ничего у него не росло. Это миф пошел, наверное, из того, что после смерти кожа человека истончается. Она как бы плотнее прижимается к костям и поэтому волосы и ногти кажутся на несколько миллиметров длине. Хотя при жизни они были такими же, просто скрытая длина была под кожей», - объяснил врач.
Среди патологоанатомов, добавляет Андрей, бытуют суеверия, которых медики стараются придерживаться. Хотя бы из санитарных соображений. Так, сотрудники морга никогда не позволят себе присвоить личную вещь умершего, лечь в гроб или на стол для вскрытия, не скажут родным пациента «до свидания».
Как отмечает Андрей Киреев, работа по вскрытию трупов – это лишь часть обязанностей патологоанатома. Основную часть своих рабочих будней они посвящают изучению болезней живых людей.
«Нам часто присылают данные по заболеваниям, образцы. И по ним мы можем выявить, начинается ли опухолевый процессу пациента или у него есть предпосылки к развитию другого опасного заболевания», - рассказывает врач.
Также патологоанатом может помочь скорректировать план лечения.
Ранее RostovGazeta писала о том, что тела погибших при пожаре сотрудников ПУ ФСБ в Ростове пока опознать не удалось.