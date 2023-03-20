«Мертвые оживают в моих руках»: ростовский патологоанатом рассказал о своей работе

«Самый распространенный миф – это то, что в морг может попасть живой человек. Не может, потому что до этого его смерть констатируют несколько других врачей. Отсюда вытекает другой миф, что мертвые могут оживать. Да, мертвые издают звуки, у них иногда дергаются конечности. Так происходит, когда в работе мы надавливаем на органы или задеваем сухожилия. Они оживают только в моих руках», - объясняет эксперт.