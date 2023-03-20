Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Схема мошенничества следующая — мошенник звонит человеку, представляется сотрудником полиции и обвиняет собеседника в госизмене якобы за перевод денег на имя иностранной военной организации. После этого аферист говорит о нечистом на руку сотруднике банка, который будто украл персональные данные клиента и начал рассылку денег для помощи армии в другой стране.
Звонящий заявляет собеседнику, что ему грозит до 20 лет колонии за госизмену, так как переводы шли с его карты. В дальнейшем аферисты убеждают человека перевести все его деньги на другой счет, чтобы ими не смогли воспользоваться злоумышленники и дают свои реквизиты.
«Если их план удался и человек выполнил все условия, ему сообщают, что вскоре с ним свяжутся. Конец истории всегда один — на связь больше никто не выходит», — уточнили в полиции.
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