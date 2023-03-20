Звонящий заявляет собеседнику, что ему грозит до 20 лет колонии за госизмену, так как переводы шли с его карты. В дальнейшем аферисты убеждают человека перевести все его деньги на другой счет, чтобы ими не смогли воспользоваться злоумышленники и дают свои реквизиты.