Очевидцы рассказали изданию «Наша газета», что видели, как мужчина переходил железнодорожные пути. Вероятно, он отвлекся или шел по рельсам в наушниках, так как не заметил приближающийся поезд. Он не успел среагировать и отбежать, вследствие чего угодил прямо под колеса. От полученных травм пешеход скончался на месте.