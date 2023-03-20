Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:57
Накануне в Красном Сулине обнаружили труп мужчины. Его насмерть сбил поезд. Трагедия произошла неподалеку от перехода от автостанции к местному рынку.
Очевидцы рассказали изданию «Наша газета», что видели, как мужчина переходил железнодорожные пути. Вероятно, он отвлекся или шел по рельсам в наушниках, так как не заметил приближающийся поезд. Он не успел среагировать и отбежать, вследствие чего угодил прямо под колеса. От полученных травм пешеход скончался на месте.
Ранее в Ростове поезд насмерть сбил 24-летнего парня. Он переходил железнодорожные пути в наушниках.