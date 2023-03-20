Набсовет РЭО согласовал финансирование КПО на 2,98 млрд рублей в Ленобласти

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сказал, что новый комплекс по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) появится в Ленинградской области. Всего в комплекс инвестируют 3,3 миллиарда рублей. Поддержка РЭО позволит снизить тарифную нагрузку на население в размере 779,5 миллиона рублей. Об этом пишет newia.ru.