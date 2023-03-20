Набсовет РЭО согласовал финансирование КПО на 2,98 млрд рублей в Ленобласти

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сказал, что новый комплекс по обработке, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) появится в Ленинградской области. Всего в комплекс инвестируют 3,3 миллиарда рублей. Поддержка РЭО позволит снизить тарифную нагрузку на население в размере 779,5 миллиона рублей. Об этом пишет newia.ru.
Реализацией проекта занимается региональный оператор Ленинградской области по обращению с ТКО АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области».
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, наблюдательный совет компании одобрил выделение льготного финансирования за счет средств от выпуска облигаций оператора инвестпроекту строительства.
Кроме того, под Санкт-Петербургом возведут экопромышленный парк до конца следующего года. На его территории появятся объекты утилизации мусора, например полимерного и резинотехнического. Предположительно, инвестиции в объекты утилизации отходов, которые создают резиденты парка, в рамках мер поддержки обеспечит РЭО.
В феврале 2022 года Денис Буцаев вместе с руководством Ленинградской области обсуждали строительство пяти объектов по переработке мусора в Санкт-Петербурге и его пригороде. Их возведут на месте старых свалок.