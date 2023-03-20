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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Наркозависимая батайчанка отправится в колонию из-за гибели новорожденной дочки

20 марта 2023, 16:05
Фото: pxhere.com
Наркозависимая батайчанка отправится в колонию из-за гибели новорожденной дочки
В Батайске вынесли приговор горожанке, чья наркотическая зависимость привела к гибели новорожденной дочки, подробности рассказала пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

В Батайске вынесли приговор местной жительнице, которую подозревали в причинении смерти по неосторожности собственному новорожденному ребенку.

Суд установил, что летом 2022 года 34-летняя батайчанка находилась в состоянии наркотического опьянения, когда у нее начались роды. Она находилась в квартире и родила ребенка самостоятельно, однако девочка скоропостижно скончалась из-за отсутствия помощи медиков.

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«В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы причиной смерти новорожденного явилось внутриутробное отравление наркотическим средством», — сказано в сообщении, в пресс-службе уточнили, что фигурантка дела, даже зная о беременности, не встала на учет и не отказалась от употребления запрещенных веществ.

В Следкоме добавили, что женщина и раньше привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, и сейчас суд признал батайчанку виновной. Горожанка проведет в колонии два года. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее в Ростове женщину, родившую ребенка в биотуалет, отправили в колонию-поселение.

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