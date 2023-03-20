Наркозависимая батайчанка отправится в колонию из-за гибели новорожденной дочки

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
В Батайске вынесли приговор местной жительнице, которую подозревали в причинении смерти по неосторожности собственному новорожденному ребенку.
Суд установил, что летом 2022 года 34-летняя батайчанка находилась в состоянии наркотического опьянения, когда у нее начались роды. Она находилась в квартире и родила ребенка самостоятельно, однако девочка скоропостижно скончалась из-за отсутствия помощи медиков.
«В соответствии с заключением судебно-медицинской экспертизы причиной смерти новорожденного явилось внутриутробное отравление наркотическим средством», — сказано в сообщении, в пресс-службе уточнили, что фигурантка дела, даже зная о беременности, не встала на учет и не отказалась от употребления запрещенных веществ.
В Следкоме добавили, что женщина и раньше привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, и сейчас суд признал батайчанку виновной. Горожанка проведет в колонии два года. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее в Ростове женщину, родившую ребенка в биотуалет, отправили в колонию-поселение.