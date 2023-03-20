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Published Сегодня, 07:40

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Updated Сегодня, 07:42

Орущие рекламщики не дают спать жителям Сельмаша в Ростове

20 марта 2023, 07:40
Фото: Josbert Lonnee/cc0/flickr.com
Орущие рекламщики и яркие вывески не дают спокойно уснуть жителям Сельмаша в Ростове
Свет от рекламных вывесок и рекламщики с громкоговорителями нарушают ночной покой жителей Сельмаша в Ростове, об этом они рассказали в соцсетях.

Житель проспекта Сельмаш, 94 пожаловался на надоедливую рекламу. Продавцы зазывают к себе покупателей через громкоговорители. «Орут на всю улицу, слышно даже через закрытые окна», — пишет горожанин.

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Орущие рекламщики и яркие вывески не дают спокойно уснуть жителям Сельмаша в Ростове
Видео: Gary Nesterov в сообществе Ростов Главный

Другие жители микрорайона добавили, что на их покой негативно влияют и светодиодные рекламные вывески. С недавнего времени их перестали отключать на ночь. Теперь свет от них отражается в окнах и мешает уснуть.

Ранее в Ростове жители Северного пожаловались на светофор, запрещающий сигнал которого горит около 200 секунд.

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