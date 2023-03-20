Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Житель проспекта Сельмаш, 94 пожаловался на надоедливую рекламу. Продавцы зазывают к себе покупателей через громкоговорители. «Орут на всю улицу, слышно даже через закрытые окна», — пишет горожанин.
Другие жители микрорайона добавили, что на их покой негативно влияют и светодиодные рекламные вывески. С недавнего времени их перестали отключать на ночь. Теперь свет от них отражается в окнах и мешает уснуть.
Ранее в Ростове жители Северного пожаловались на светофор, запрещающий сигнал которого горит около 200 секунд.