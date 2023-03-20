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Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Патологоанатом рассказал о мифах и суевериях в работе ростовского морга

20 марта 2023, 11:57
Фото: 1MI
Патологоанатом рассказал о мифах и суевериях в работе ростовского морга

Патологоанатом Киреев объяснил, когда в морге Ростова двигаются мертвые

О том, почему сотрудники морга никогда не прощаются, корреспонденту RostovGazeta рассказал патологоанатом одного из моргов в Ростове Андрей Киреев (фамилия изменена по просьбе героя)

Патологоанатом в разговоре с корреспондентом RostovGazeta развеял самый распространенный миф о том, что на столе морга может оказаться живой человек. По словам Киреева, смерть пациента диагностируют несколько других врачей, прежде чем передать тело на изучение патологоанатомов.

«Мертвые издают звуки, у них иногда дергаются конечности. Так происходит, когда в работе мы надавливаем на органы или задеваем сухожилия. Они оживают только в моих руках», - объясняет эксперт.

Патологоанатом добавляет, что вопреки мифам, из мертвых людей не извлекают органы для пересадки. Киреев объясняет, что с момента смерти до попадания тела в морг проходит как минимум несколько часов. Для пересадки же годятся только органы, которые извлечены из живого человека в стационарных условиях.

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«Волосы и ногти у трупов не растут, какие бы байки не рассказывали. Просто после смерти и вскрытия в человеке становится меньше жидкостей, крови. Кожа как бы плотнее прилегает к костям и кажется, что ногти и волосы на несколько миллиметров стали длиннее», - развеивает миф врач.

В работе патологоанатомов, добавляет Андрей Киреев, существует несколько суеверий. В морге, по его словам, ни один врач не позволит себе лечь в гроб, забрать личную вещь умершего или сказать «до свидания» родственникам, которые пришли забрать тело умершего.

О том, чем на самом деле занимаются патологоанатомы в морге читайте в большом материале RostovGazeta.

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