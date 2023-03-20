Патологоанатом рассказал о мифах и суевериях в работе ростовского морга

«Волосы и ногти у трупов не растут, какие бы байки не рассказывали. Просто после смерти и вскрытия в человеке становится меньше жидкостей, крови. Кожа как бы плотнее прилегает к костям и кажется, что ногти и волосы на несколько миллиметров стали длиннее», - развеивает миф врач.