Патологоанатом рассказал о мифах и суевериях в работе ростовского морга

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Патологоанатом в разговоре с корреспондентом RostovGazeta развеял самый распространенный миф о том, что на столе морга может оказаться живой человек. По словам Киреева, смерть пациента диагностируют несколько других врачей, прежде чем передать тело на изучение патологоанатомов.
«Мертвые издают звуки, у них иногда дергаются конечности. Так происходит, когда в работе мы надавливаем на органы или задеваем сухожилия. Они оживают только в моих руках», - объясняет эксперт.
Патологоанатом добавляет, что вопреки мифам, из мертвых людей не извлекают органы для пересадки. Киреев объясняет, что с момента смерти до попадания тела в морг проходит как минимум несколько часов. Для пересадки же годятся только органы, которые извлечены из живого человека в стационарных условиях.
«Волосы и ногти у трупов не растут, какие бы байки не рассказывали. Просто после смерти и вскрытия в человеке становится меньше жидкостей, крови. Кожа как бы плотнее прилегает к костям и кажется, что ногти и волосы на несколько миллиметров стали длиннее», - развеивает миф врач.
В работе патологоанатомов, добавляет Андрей Киреев, существует несколько суеверий. В морге, по его словам, ни один врач не позволит себе лечь в гроб, забрать личную вещь умершего или сказать «до свидания» родственникам, которые пришли забрать тело умершего.
О том, чем на самом деле занимаются патологоанатомы в морге читайте в большом материале RostovGazeta.