Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как объясняет медик, на его стол чаще всего попадают пациенты, которые умерли естественной смертью.
«Самый распространенные летальные заболевания в моей практике – это заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология и выхода из строя органов ЖКТ и дыхания», - рассказывает патологоанатом.
Он добавляет, что следующая по частоте среди ростовчан – смерть в результате ДТП.
«Чаще всего аварии оказываются смертельными для мотоциклистов, велосипедистов и в последнее время любителей самокатов. Потерпевших в автомобильных авариях ко мне привозят после попыток вылечить пациента», - добавил медик.
О том, как патологоанатомы помогают живым пациентам читайте в материале RostovGazeta.