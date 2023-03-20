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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

Патологоанатом рассказал, от чего чаще всего умирают ростовчане

20 марта 2023, 09:31
Фото: 1MI
Патологоанатом рассказал, от чего чаще всего умирают ростовчане
Жители Ростова чрезвычайно подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал патологоанатом одного из моргов в Ростове Андрей Киреев (фамилия изменена по просьбе героя)

Как объясняет медик, на его стол чаще всего попадают пациенты, которые умерли естественной смертью.

«Самый распространенные летальные заболевания в моей практике – это заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология и выхода из строя органов ЖКТ и дыхания», - рассказывает патологоанатом.

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Он добавляет, что следующая по частоте среди ростовчан – смерть в результате ДТП.

«Чаще всего аварии оказываются смертельными для мотоциклистов, велосипедистов и в последнее время любителей самокатов. Потерпевших в автомобильных авариях ко мне привозят после попыток вылечить пациента», - добавил медик.

О том, как патологоанатомы помогают живым пациентам читайте в материале RostovGazeta.

 

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#Анна Ивченко#Здоровье#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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