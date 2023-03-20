Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В Ростовской области насчитывается 2276 населенных пунктов. Некоторые из них отличаются не только красотой и культурными памятниками, но и интересными и забавными названиями. Есть среди них, например, целая плеяда гастрономических — хутора Булочкин, Пирожок и Вареник.
У некоторых поселков названия полуругательные — Верхнепопов, Какичев, Кугейский, Веселый Гай, Лопуховатый, Драчевка. Найдены хутора Ботановский и Зубрилинский.
Также среди необычных и забавных отметились населенные пункты Муравейник, Марс, Парижский, Бабовня, Сараи и Жирный.
Ранее круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области.