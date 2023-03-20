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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Пирожок и Вареник: стали известны самые смешные названия сел в Ростовской области

20 марта 2023, 06:22
Фото: wikipedia.org
В Ростовской области насчитывается больше двух тысяч населенных пунктов. Какие из них имеют самые забавные названия, выяснила RostovGazeta.

В Ростовской области насчитывается 2276 населенных пунктов. Некоторые из них отличаются не только красотой и культурными памятниками, но и интересными и забавными названиями. Есть среди них, например, целая плеяда гастрономических — хутора Булочкин, Пирожок и Вареник.

У некоторых поселков названия полуругательные — Верхнепопов, Какичев, Кугейский, Веселый Гай, Лопуховатый, Драчевка. Найдены хутора Ботановский и Зубрилинский.

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Также среди необычных и забавных отметились населенные пункты Муравейник, Марс, Парижский, Бабовня, Сараи и Жирный.

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