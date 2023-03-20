В Ростовской области насчитывается 2276 населенных пунктов. Некоторые из них отличаются не только красотой и культурными памятниками, но и интересными и забавными названиями. Есть среди них, например, целая плеяда гастрономических — хутора Булочкин, Пирожок и Вареник.