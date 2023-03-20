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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

Помидоры в Ростове подорожали до 1,3 тыс рублей за килограмм

20 марта 2023, 15:02
Фото: rostovgazeta.ru
Помидоры в Ростове подорожали до 1,3 тыс рублей за килограмм
В Ростове-на-Дону в магазине появились помидоры по цене почти 1,3 тысячи рублей за килограмм, сообщили покупатели.

Ранее заоблачными ценами на овощи и фрукты могли удивить только жители северных регионов страны. Теперь пришел черед и Ростова, где в продаже нашли томаты черри по цене 1240 рублей за килограмм.

«В гипермаркете „Ашан“ в районе „Горизонта“ помидоры оказались в несколько раз дороже мяса. И они не импортные, их привезли из Краснодара», — пишет 1Rnd со ссылкой на слова покупателя.

Но это скорее исключение из правил, так как в других магазинах эти товары стоят намного дешевле. А если смотреть цены на сайте «Ашана», то за такую стоимость помидоров и нет. Самые дорогие обойдутся примерно в 900 рублей за килограмм.

Ранее назвали самые подорожавшие в феврале продукты в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Цены
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