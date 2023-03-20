Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Ранее заоблачными ценами на овощи и фрукты могли удивить только жители северных регионов страны. Теперь пришел черед и Ростова, где в продаже нашли томаты черри по цене 1240 рублей за килограмм.
«В гипермаркете „Ашан“ в районе „Горизонта“ помидоры оказались в несколько раз дороже мяса. И они не импортные, их привезли из Краснодара», — пишет 1Rnd со ссылкой на слова покупателя.
Но это скорее исключение из правил, так как в других магазинах эти товары стоят намного дешевле. А если смотреть цены на сайте «Ашана», то за такую стоимость помидоров и нет. Самые дорогие обойдутся примерно в 900 рублей за килограмм.
Ранее назвали самые подорожавшие в феврале продукты в Ростовской области.