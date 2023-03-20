Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Напомним, что в России появились 42 центра по набору добровольцев в «Вагнер», из которых два находятся в Ростове — на Венеры, 11/6 и Комарова, 28Е. Местных жителей приглашают присоединиться для защиты страны.
Теперь в Telegram-канале разместили запись с аудиокомментарием Евгения Пригожина на эту тему. Сам он назвал неожиданными результаты этой кампании, так как записываются до 1,2 тысячи человек в день.
«Среднее количество колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост. Возможно, со временем эти показатели упадут, но к середине мая мы планируем, что количество человек увеличится на 30 тысяч», — говорится в сообщении.
Пригожин добавил, что приходят и записываются люди в хорошей физической форме.