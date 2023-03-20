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Published Сегодня, 11:59

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Updated Сегодня, 12:01

Пригожин рассказал, сколько жителей Ростовской области вступают в ЧВК «Вагнер»

20 марта 2023, 11:59
Фото: 1MI
Пригожин рассказал, сколько жителей Ростовской области вступают в ЧВК «Вагнер»
Каждый день в ЧВК «Вагнер» вступают от 500 до 800 добровольцев в российских регионах, в том числе Ростовской области, сообщает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Напомним, что в России появились 42 центра по набору добровольцев в «Вагнер», из которых два находятся в Ростове — на Венеры, 11/6 и Комарова, 28Е. Местных жителей приглашают присоединиться для защиты страны.

Теперь в Telegram-канале разместили запись с аудиокомментарием Евгения Пригожина на эту тему. Сам он назвал неожиданными результаты этой кампании, так как записываются до 1,2 тысячи человек в день.

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«Среднее количество колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост. Возможно, со временем эти показатели упадут, но к середине мая мы планируем, что количество человек увеличится на 30 тысяч», — говорится в сообщении.

Пригожин добавил, что приходят и записываются люди в хорошей физической форме.

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