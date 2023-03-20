Ростовчане получат две недели бесплатной связи от Tele2

Так, в период с 20 марта по 27 апреля 2023 года компания предоставляет всем новым клиентам возможность подключить тариф «Мой онлайн+» на льготных условиях: в течение двух недель при подключении к Tele2 абоненты в Ростове-на-Дону смогут воспользоваться услугами оператора бесплатно. После того, как клиент убедится в качестве связи, он может внести абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. Стать клиентом оператора можно в салонах связи или на сайте Tele2, оформив заказ SIM-карты с бесплатной курьерской доставкой. Подробности доступны на сайте проекта.