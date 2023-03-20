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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Ростовчане получат две недели бесплатной связи от Tele2

20 марта 2023, 13:58
Фото: Tele2
Компания Tele2 предлагает новым абонентам в Ростове-на-Дону бесплатно протестировать качество услуг на тарифе «Мой онлайн+». Теперь при подключении к Tele2 жители города и области могут пользоваться услугами связи в течение двух недель.

В настоящее время в зоне устойчивого покрытия голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета Tele2 проживают 99% жителей Ростовской области. Доступ к сети оператора обеспечен как в городах, так и в малых населенных пунктах, на большей части протяженности автомобильных трасс, а также в популярных местах отдыха жителей. Tele2 в очередной раз подчеркивает свой честный подход и дает возможность бесплатно протестировать услуги связи.

Так, в период с 20 марта по 27 апреля 2023 года компания предоставляет всем новым клиентам возможность подключить тариф «Мой онлайн+» на льготных условиях: в течение двух недель при подключении к Tele2 абоненты в Ростове-на-Дону смогут воспользоваться услугами оператора бесплатно. После того, как клиент убедится в качестве связи, он может внести абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. Стать клиентом оператора можно в салонах связи или на сайте Tele2, оформив заказ SIM-карты с бесплатной курьерской доставкой. Подробности доступны на сайте проекта.

Подключившись к тарифу «Мой онлайн+», клиент получает оптимальное сочетание объема услуг и их стоимости. За 550 рублей в месяц абоненты получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитное общение внутри сети и 600 минут на разговоры с абонентами других операторов. Также пользователям тарифа доступны другие выгодные возможности: двойной объем интернет-трафика каждый третий месяц, безлимитные мессенджеры и соцсети, бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, обмен минут на скидки, кино и сервисы.

Фото: Tele2

Кроме того, до 11 апреля в тариф можно включить услуги домашнего интернета и цифрового ТВ на 3 месяца бесплатно.

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#Елена Янкевич
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