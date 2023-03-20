Ростовчане получат две недели бесплатной связи от Tele2

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В настоящее время в зоне устойчивого покрытия голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета Tele2 проживают 99% жителей Ростовской области. Доступ к сети оператора обеспечен как в городах, так и в малых населенных пунктах, на большей части протяженности автомобильных трасс, а также в популярных местах отдыха жителей. Tele2 в очередной раз подчеркивает свой честный подход и дает возможность бесплатно протестировать услуги связи.
Так, в период с 20 марта по 27 апреля 2023 года компания предоставляет всем новым клиентам возможность подключить тариф «Мой онлайн+» на льготных условиях: в течение двух недель при подключении к Tele2 абоненты в Ростове-на-Дону смогут воспользоваться услугами оператора бесплатно. После того, как клиент убедится в качестве связи, он может внести абонентскую плату и продолжить пользоваться преимуществами тарифа. Стать клиентом оператора можно в салонах связи или на сайте Tele2, оформив заказ SIM-карты с бесплатной курьерской доставкой. Подробности доступны на сайте проекта.
Подключившись к тарифу «Мой онлайн+», клиент получает оптимальное сочетание объема услуг и их стоимости. За 550 рублей в месяц абоненты получают 30 Гб интернет-трафика, безлимитное общение внутри сети и 600 минут на разговоры с абонентами других операторов. Также пользователям тарифа доступны другие выгодные возможности: двойной объем интернет-трафика каждый третий месяц, безлимитные мессенджеры и соцсети, бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, обмен минут на скидки, кино и сервисы.
Кроме того, до 11 апреля в тариф можно включить услуги домашнего интернета и цифрового ТВ на 3 месяца бесплатно.
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