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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Синоптики рассказали, какая будет погода в конце марта в Ростове-на-Дону

20 марта 2023, 05:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в конце марта будет складываться облачная погода с температурой около 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник, 20 и 21 марта, воздух будет прогреваться до 16 градусов. В среду температура составит 15 градусов, а в остальном погода не изменится.

В четверг в городе могут пройти дожди, но ближе к вечеру они прекратятся и снова вернется облачная погода. К субботе, 25 марта, температура поднимется до 17 градусов.

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В воскресенье синоптики пообещали местным жителям дождливую погоду. Скорость ветра составит три метра в секунду.

В ночное время в Ростове температура будет опускаться до семи градусов.

Ранее сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена» днем 20 января.

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