Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В понедельник и вторник, 20 и 21 марта, воздух будет прогреваться до 16 градусов. В среду температура составит 15 градусов, а в остальном погода не изменится.
В четверг в городе могут пройти дожди, но ближе к вечеру они прекратятся и снова вернется облачная погода. К субботе, 25 марта, температура поднимется до 17 градусов.
В воскресенье синоптики пообещали местным жителям дождливую погоду. Скорость ветра составит три метра в секунду.
В ночное время в Ростове температура будет опускаться до семи градусов.
Ранее сильный ветер сносил остановки возле стадиона «Ростов-Арена» днем 20 января.