Соискатели национальной премии «КонТЭКст» могут подать заявки до 1 июля

В числе других нововведений конкурса - дополнительные критерии оценки проектов. Жюри будут смотреть в том числе на результаты экономической деятельности, информационной работы, скорость распространения и полноты информации в СМИ, телеграм-каналах и соцсетях, а также на профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.