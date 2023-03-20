Соискатели национальной премии «КонТЭКст» могут подать заявки до 1 июля

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В премии «КонТЭКст» участвуют эксперты и журналисты из разных отраслей ТЭК и промышленности. Они презентуют общественно значимые проекты компаний, которые улучшат репутацию отрасли, передает oilcapital.ru.
На этот раз конкурс включает 27 номинаций. Новыми для участников станут номинации «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты».
Конкурсантами могут стать сотрудники компаний промышленности и ТЭК, энергетического машиностроения, производители и поставщики оборудования, конструкторские, сервисные и научные центры, вузы, медиа. Прием заявок продлится до 1 июля.
Форум и награждение победителей премии должны пройти осенью 2023 года. Точную дату и место проведения сообщат позднее.
В числе других нововведений конкурса - дополнительные критерии оценки проектов. Жюри будут смотреть в том числе на результаты экономической деятельности, информационной работы, скорость распространения и полноты информации в СМИ, телеграм-каналах и соцсетях, а также на профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.
На премии «КонТЭКст» поддержат талантливых журналистов, которые пишут на темы развития ТЭК и промышленности, а также проведут конкурс среди активных в СМИ независимых экспертов, комментирующих деятельность промышленного блока страны.
Жюри конкурса станут ведущие эксперты PR-сообщества и массмедиа, журналисты, представители госкомпаний, предприниматели и общественники.
Оставить заявку и регистрационную форму, а также получить более подробную информацию можно на сайте премии. Заявки присылаются в адрес оргкомитета на почту: [email protected].
Организатор конкурса - Центр развития коммуникаций ТЭК. Медиахолдинг 1МI - официальный коммуникационный партнер премии.