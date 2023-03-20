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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Соискатели национальной премии «КонТЭКст» могут подать заявки до 1 июля

20 марта 2023, 12:18
Фото: konkurs-tek.ru
Стартовал прием заявок на участие в 14-м сезоне конкурса лучших коммуникационных проектов топливно-энергетического комплекса «КонТЭКст». О старте набора соискателей премии сообщили Центр развития коммуникаций ТЭК и комитет по коммуникациям в ТЭК РАСО.

В премии «КонТЭКст» участвуют эксперты и журналисты из разных отраслей ТЭК и промышленности. Они презентуют общественно значимые проекты компаний, которые улучшат репутацию отрасли, передает oilcapital.ru.

На этот раз конкурс включает 27 номинаций. Новыми для участников станут номинации «В контексте культуры», «Проекты по наставничеству» и «Лучшие корпоративные университеты».

Конкурсантами могут стать сотрудники компаний промышленности и ТЭК, энергетического машиностроения, производители и поставщики оборудования, конструкторские, сервисные и научные центры, вузы, медиа. Прием заявок продлится до 1 июля.

Форум и награждение победителей премии должны пройти осенью 2023 года. Точную дату и место проведения сообщат позднее.

В числе других нововведений конкурса - дополнительные критерии оценки проектов. Жюри будут смотреть в том числе на результаты экономической деятельности, информационной работы, скорость распространения и полноты информации в СМИ, телеграм-каналах и соцсетях, а также на профессионализм при взаимодействии с журналистами и блогерами.

На премии «КонТЭКст» поддержат талантливых  журналистов, которые пишут на темы развития ТЭК и промышленности, а также проведут конкурс среди активных в СМИ независимых экспертов, комментирующих деятельность промышленного блока страны.

Жюри конкурса станут ведущие эксперты PR-сообщества и массмедиа, журналисты, представители госкомпаний, предприниматели и общественники.

Оставить заявку и регистрационную форму, а также получить более подробную информацию можно на сайте премии. Заявки присылаются в адрес оргкомитета на почту: [email protected].

Организатор конкурса - Центр развития коммуникаций ТЭК. Медиахолдинг 1МI - официальный коммуникационный партнер премии.

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