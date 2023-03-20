Стало известно, где платят самую высокую зарплату в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
РИА «Новости» составило рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. К примеру, в Москве больше всего получают сотрудники банковской сферы — около 224 тысяч рублей в месяц, что является самым высоким показателем по стране.
На втором месте находится Сахалинская область, в которой преобладает добывающая отрасль и соответствующие заработки в 223 тысячи рублей. В топ-3 попал Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 200 тысяч рублей в добыче нефти и газа.
Что касается Ростовской области, то она попала на 59 место среди всех регионов. Самые высокие зарплаты здесь в сфере «IT и связь» — 55 тысяч рублей.
На последнем месте с зарплатами в 41 тысячу рублей оказалась Мордовия. Такие деньги платят на госслужбе.
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