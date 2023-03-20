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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Стало известно, когда Ростов накроет сильная магнитная буря

20 марта 2023, 11:53
Фото: Mk2010/cc by sa/wikimedia.org
Стало известно, когда Ростов накроет сильная магнитная буря

Сильная магнитная буря накроет Ростов с 25 марта

В Ростове с 25 марта ожидаются мощные магнитные бури, об этом сообщили гидрометеорологи.

Новая рабочая неделя встретила ростовчан солнечной ясной и теплой погодой, несмотря на это, горожанам не следует терять бдительность. Метеорологи утверждают, что в последнюю декаду марта жителей Ростова-на-Дону ожидают мощные магнитные бури.

Уже сейчас в понедельник, 20 марта, показатели магнитных возмущений колеблются между тремя и четырьмя баллами, что свидетельствует о слабых магнитных возмущениях, способных вызвать головные боли и слабость у метеочувствительных людей.

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В течение рабочей недели эти показатели будут расти, и уже 25 марта увеличатся до шести баллов. Геомагнитные бури продержатся над регионом три дня с 24 по 26 мая, после чего магнитные возмущения вернутся к приемлемым значениям.

Ранее синоптики предсказали жару и дожди в Ростове-на-Дону.

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