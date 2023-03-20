Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Новая рабочая неделя встретила ростовчан солнечной ясной и теплой погодой, несмотря на это, горожанам не следует терять бдительность. Метеорологи утверждают, что в последнюю декаду марта жителей Ростова-на-Дону ожидают мощные магнитные бури.
Уже сейчас в понедельник, 20 марта, показатели магнитных возмущений колеблются между тремя и четырьмя баллами, что свидетельствует о слабых магнитных возмущениях, способных вызвать головные боли и слабость у метеочувствительных людей.
В течение рабочей недели эти показатели будут расти, и уже 25 марта увеличатся до шести баллов. Геомагнитные бури продержатся над регионом три дня с 24 по 26 мая, после чего магнитные возмущения вернутся к приемлемым значениям.
Ранее синоптики предсказали жару и дожди в Ростове-на-Дону.