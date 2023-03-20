Стало известно, в какие страны трудно попасть россиянам

В то же время, Китай открыл границы после пандемии COVID-19, так что у граждан РФ есть все возможности оформить визу в КНР. Также у России заключен договор о безвизовом въезде в Иран и Мозамбик, а еще власти ведут переговоры о безвизовом режиме с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Кувейтом, Мексикой, Малайзией, Замбией, Гаити, Барбадосом, Тринидадом и Тобаго.