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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Стало известно, в какие страны трудно попасть россиянам

Сегодня, 16:50
На фоне текущих политических событий поездки во многие страны мира становятся все менее доступными для граждан России.

Как пишет Infox со ссылкой на портал «А теперь внимание», среди стран, въездные визы в которые получить очень сложно, а порой и невозможно, США (на территории России не принимают документы на американскую визу), Великобритания и Австралия. Официально отказались выдавать россиянам визы Эстония, Литва и Польша.

В то же время, Китай открыл границы после пандемии COVID-19, так что у граждан РФ есть все возможности оформить визу в КНР. Также у России заключен договор о безвизовом въезде в Иран и Мозамбик, а еще власти ведут переговоры о безвизовом режиме с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией, Багамами, Кувейтом, Мексикой, Малайзией, Замбией, Гаити, Барбадосом, Тринидадом и Тобаго.

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