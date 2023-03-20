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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Столкновение нескольких фур на ЦКАД: пострадал один человек

Сегодня, 10:10
По информации, полученной от телеканала «360» с ссылкой на источник, на ЦКАД произошло столкновение нескольких фур. ДТП случилось ранее в этот день.

Как пишет газета “Известия”, предварительно установлено, что два автомобиля марки MAN и одна фура, марка которой устанавливается, столкнулись на дороге. Одна из машин получила серьезные повреждения.

На месте происшествия работают спасатели. К счастью, в результате аварии только один человек получил травмы. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются правоохранительными органами.

Важно отметить, что дорожные происшествия с грузовыми автомобилями могут иметь серьезные последствия, поэтому водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дороге.

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