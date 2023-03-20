Столкновение нескольких фур на ЦКАД: пострадал один человек

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Как пишет газета “Известия”, предварительно установлено, что два автомобиля марки MAN и одна фура, марка которой устанавливается, столкнулись на дороге. Одна из машин получила серьезные повреждения.
На месте происшествия работают спасатели. К счастью, в результате аварии только один человек получил травмы. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливаются правоохранительными органами.
Важно отметить, что дорожные происшествия с грузовыми автомобилями могут иметь серьезные последствия, поэтому водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения и быть более внимательными на дороге.