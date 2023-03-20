Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
ТРК «Горизонт» обратился в Арбитражный суд с иском в отношении ООО «Бургер Рус». Компании принадлежат рестораны быстрого питания Burger King. Истец утверждает, что кафе с фастфудом должны ему за аренду торговых площадей 4,2 миллиона рублей долга и 195 тысяч рублей штрафа.
Известно, что первое заседание по делу назначено на 26 апреля. К этому времени стороны должны подготовить для суда доказательную базу своей позиции.
Это не первый суд между ТРК «Горизонт» и Burger King. В начале января торговый центр смог отсудить у сети ресторанов два миллиона рублей долга за аренду. Разбирательства тогда длились несколько месяцев. В итоге «Горизонт» смог взыскать долги за неоплаченную с августа 2019 по июль 2022 года аренду.