Это не первый суд между ТРК «Горизонт» и Burger King. В начале января торговый центр смог отсудить у сети ресторанов два миллиона рублей долга за аренду. Разбирательства тогда длились несколько месяцев. В итоге «Горизонт» смог взыскать долги за неоплаченную с августа 2019 по июль 2022 года аренду.