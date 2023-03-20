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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

ТРК «Горизонт» в Ростове вновь потребовал от Burger King 4,2 млн рублей

20 марта 2023, 12:09
Фото: Moe/cc by/flickr.com
ТРК «Горизонт» в Ростове снова судится с «Бургер Кингом» за 4,2 миллиона рублей

Ростовский торговый комплекс «Горизонт» подал второй иск к франчайзи «Бургер кинга»

ТРК «Горизонт» требует от представительства Burger King выплатить 4,2 миллиона рублей долга, сообщается на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

ТРК «Горизонт» обратился в Арбитражный суд с иском в отношении ООО «Бургер Рус». Компании принадлежат рестораны быстрого питания Burger King. Истец утверждает, что кафе с фастфудом должны ему за аренду торговых площадей 4,2 миллиона рублей долга и 195 тысяч рублей штрафа.

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Известно, что первое заседание по делу назначено на 26 апреля. К этому времени стороны должны подготовить для суда доказательную базу своей позиции.

Это не первый суд между ТРК «Горизонт» и Burger King. В начале января торговый центр смог отсудить у сети ресторанов два миллиона рублей долга за аренду. Разбирательства тогда длились несколько месяцев. В итоге «Горизонт» смог взыскать долги за неоплаченную с августа 2019 по июль 2022 года аренду.

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