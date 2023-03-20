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Published Сегодня, 12:49

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Updated Сегодня, 12:51

Урбанисты предсказали опустение Ростова из-за застройки города

20 марта 2023, 12:49
Урбанисты предсказали опустение Ростова из-за застройки города
Ростовские урбанисты уверены, что рекорды по застройке жилья приведут город к запустению, подробностями горожане поделились в Telegram.

Telegram-канал «Урбанистика — Ростов-на-Дону» опубликовал напоминание о том, что уже во вторник, 21 марта, в Ростове состоятся очередные публичные слушания по проектам застройки левого берега Дона и эстакады через Кумженскую рощу.

Жители, борющиеся за комфортную и гармоничную городскую среду, уверены, что гонка за рекордами по строительству миллионов квадратных метров жилья ежегодно приведет к перенаселению Ростова. А это в дальнейшем, по их мнению, способно обрушить рынок труда и вызвать отток жителей в поисках новых рабочих мест в других городах.

Главный архитектор региона рассказал о застройке левого берега Дона в Ростове
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«Застройщики продадут жилье, его сначала купят, а потом начнётся отток населения из-за низких зарплат в городе в другие города, где зарплаты больше. Увеличение населения пока есть, но на уровне +5000 человек в год, то есть к 0,44%», — утверждают урбанисты, которые напоминают о том, что сейчас уже непозволительно строить жилье без большого количества объектов социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских садов и других значимых объектов.

Ранее в Ростове объявили о планах построить крупный ЖК на Богатяновском спуске.

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