Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Telegram-канал «Урбанистика — Ростов-на-Дону» опубликовал напоминание о том, что уже во вторник, 21 марта, в Ростове состоятся очередные публичные слушания по проектам застройки левого берега Дона и эстакады через Кумженскую рощу.
Жители, борющиеся за комфортную и гармоничную городскую среду, уверены, что гонка за рекордами по строительству миллионов квадратных метров жилья ежегодно приведет к перенаселению Ростова. А это в дальнейшем, по их мнению, способно обрушить рынок труда и вызвать отток жителей в поисках новых рабочих мест в других городах.
«Застройщики продадут жилье, его сначала купят, а потом начнётся отток населения из-за низких зарплат в городе в другие города, где зарплаты больше. Увеличение населения пока есть, но на уровне +5000 человек в год, то есть к 0,44%», — утверждают урбанисты, которые напоминают о том, что сейчас уже непозволительно строить жилье без большого количества объектов социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских садов и других значимых объектов.
Ранее в Ростове объявили о планах построить крупный ЖК на Богатяновском спуске.