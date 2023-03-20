«Застройщики продадут жилье, его сначала купят, а потом начнётся отток населения из-за низких зарплат в городе в другие города, где зарплаты больше. Увеличение населения пока есть, но на уровне +5000 человек в год, то есть к 0,44%», — утверждают урбанисты, которые напоминают о том, что сейчас уже непозволительно строить жилье без большого количества объектов социальной инфраструктуры — школ, больниц, детских садов и других значимых объектов.