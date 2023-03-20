В Аксайском районе собственник земли в СНТ заплатил за загрязнение 4,4 млн рублей

В надзорном органе сообщили, что в 2020 году в Аксайском районе Ростовской области провели проверку в садоводческом товариществе «Южтехмонтаж-2», что позволило выявить нарушения требований природоохранного законодательства на одном из участков. Инспекторы выявили, что один из собственников земли допустил загрязнение земли отходами производства и потребления.