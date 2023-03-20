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В Аксайском районе собственник земли в СНТ заплатил за загрязнение 4,4 млн рублей

20 марта 2023, 17:01
Фото: pxhere.com
В Аксайском районе собственник земли в СНТ заплатил за загрязнение почв 4,4 млн рублей
В Аксайском районе Ростовской области с владельца участка в СНТ взыскали более 4,46 миллиона рублей за ущерб природе, об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

В надзорном органе сообщили, что в 2020 году в Аксайском районе Ростовской области провели проверку в садоводческом товариществе «Южтехмонтаж-2», что позволило выявить нарушения требований природоохранного законодательства на одном из участков. Инспекторы выявили, что один из собственников земли допустил загрязнение земли отходами производства и потребления.

В итоге собственник участка должен был выплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей, а также ущерб почвам на сумму более 4,46 миллиона рублей.

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Виновник загрязнения не согласился возместить ущерб, после чего в марте 2022 года управление Росприроднадзора обратилось в суд, чтобы взыскать с нарушителя сумму причиненного почвам ущерба.

«Суд поддержал позицию Росприроднадзора и постановил — виновному выплатить сумму в полном объеме. Гражданин не согласился с вынесенным решением и обжаловал его», — рассказали в ведомстве, добавив, что последующие инстанции оставили без изменений решение суда. Год спустя, 21 февраля 2023 года, приставы полностью взыскали сумму ущерба.

Ранее ростовский эколог рассказал, как загрязнение почвы влияет на качество воды в реках региона.

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