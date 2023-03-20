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Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Каменске-Шахтинском призвали уволить сити-менеджера из-за опасной воды из-под крана

20 марта 2023, 14:46
Фото: vk.com/kamensk_sh61
В Каменске-Шахтинском призвали уволить сити-менеджера из-за опасной воды из-под крана
Жители Каменска-Шахтинского просят губернатора Василия Голубева снять с должности главу администрации города Владимира Шевченко из-за ситуации с питьевой водой, комментарии появились в Telegram-канале главы донского правительства.

Напомним, на прошлой неделе в Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за обнаружения в воде опасных бактерий, после чего горожанам запретили использовать воду из-под крана без кипячения. На следующий же день ситуация в городе настолько ухудшилась, что жители стали набирать в кастрюли для кипячения болотную жижу, а не воду.

В Каменске-Шахтинском жители набрали из-под крана полную кастрюлю болота
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И вот в понедельник, 20 марта, уставшие горожане обратились к губернатору с призывом уволить главу городской администрации, который, по их мнению, не справляется с обязанностями по управлению городом.

«В Каменске-Шахтинском полный бардак во всех сферах! Не пора ли задуматься о смене сити-менеджера!», — обратились к Голубеву горожане.

«Каменск-Шахтинский хиреет на глазах заливается нечистотами и водой, от которой по всему телу сыпь», «Даже цветы поливаем покупной водой, после купания кожа пахнет рыбой и тиной, страшно мыть посуду, не говоря об употреблении в пищу! Вода цвета Кока-Колы это норма в наше время?! Наша администрация считает, что норма! Вода техническая, платим как за питьевую!», — возмутились дончане.

«Каменск-Шахтинский хиреет на глазах заливается нечистотами и водой, от которой по всему телу сыпь», — возмутились дончане
Фото: vk.com/kamensk_sh61

«Почему администрация города Каменск-Шахтинского даёт населению ложную информацию? Сити-менеджер Шевченко не соответствует своему положению!», — заявили жители Каменска-Шахтинского, добавив, что их зарплаты не позволяют тратить деньги на купание в бутилированной воде и подбор таблеток от аллергии и лечения сыпи, покрывающей кожу от вредной воды.

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