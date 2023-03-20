«Каменск-Шахтинский хиреет на глазах заливается нечистотами и водой, от которой по всему телу сыпь», «Даже цветы поливаем покупной водой, после купания кожа пахнет рыбой и тиной, страшно мыть посуду, не говоря об употреблении в пищу! Вода цвета Кока-Колы это норма в наше время?! Наша администрация считает, что норма! Вода техническая, платим как за питьевую!», — возмутились дончане.