Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Напомним, на прошлой неделе в Каменске-Шахтинском ввели уровень повышенной опасности из-за обнаружения в воде опасных бактерий, после чего горожанам запретили использовать воду из-под крана без кипячения. На следующий же день ситуация в городе настолько ухудшилась, что жители стали набирать в кастрюли для кипячения болотную жижу, а не воду.
И вот в понедельник, 20 марта, уставшие горожане обратились к губернатору с призывом уволить главу городской администрации, который, по их мнению, не справляется с обязанностями по управлению городом.
«В Каменске-Шахтинском полный бардак во всех сферах! Не пора ли задуматься о смене сити-менеджера!», — обратились к Голубеву горожане.
«Каменск-Шахтинский хиреет на глазах заливается нечистотами и водой, от которой по всему телу сыпь», «Даже цветы поливаем покупной водой, после купания кожа пахнет рыбой и тиной, страшно мыть посуду, не говоря об употреблении в пищу! Вода цвета Кока-Колы это норма в наше время?! Наша администрация считает, что норма! Вода техническая, платим как за питьевую!», — возмутились дончане.
«Почему администрация города Каменск-Шахтинского даёт населению ложную информацию? Сити-менеджер Шевченко не соответствует своему положению!», — заявили жители Каменска-Шахтинского, добавив, что их зарплаты не позволяют тратить деньги на купание в бутилированной воде и подбор таблеток от аллергии и лечения сыпи, покрывающей кожу от вредной воды.