В конкурсе ТПП РФ по коммерческому арбитражу приняли участие 63 команды

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Конкурс состоит из двух этапов. Сначала исходя из обстоятельств игрового дела команды направляют организаторам меморандумы истца и ответчика. Также на этом этапе коллегия арбитров оценивает очные выступления команд. Лучшие из них переходят во второй тур. Отметим, что конкурс предусматривает участие в трех секциях на разных языках – русском, английском и французском.
Значительные перемены в экономике отражаются на международном коммерческом арбитраже. Несмотря на это, конкурс был проведен на высочайшем уровне. Об этом рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Вадим Чубаров. Спикер обратил внимание на расширяющуюся географию участников и успешное развитие конкурса. Изначально заложенные в проект цели выполняются: растет интерес к международному коммерческому арбитражу, идет подготовка будущих специалистов, выстраиваются международные экономические отношения.
Отмечается, что рассматриваемые в конкурсе игровые споры максимально приближены к реальным. В качестве основы использовались дела, которые ранее решались в международном коммерческом арбитраже. Среди них – дело по договору подряда о строительстве объекта в другой стране.
Представитель ТПП РФ Чубаров обратил внимание на актуальность дел, представленных для рассмотрения в рамках конкурса.
“Здесь и санкции, здесь и антисанкции. Здесь и невозможность платить в определенной валюте, но тем не менее желание продолжить торговые отношения”, - указал Чубаров.
Жюри было сформировано из профессиональных арбитров Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС). Эксперты оценивали представленные участниками меморандумы и очные выступления. В ходе оценки комиссия обращала внимание на логичность правовой аргументации, компетенцию, обстоятельства дела, применение судебной и арбитражной практики.
Член президиума и арбитр МКАС при ТПП России Нина Вилкова отметила, что из-за расширения проекта к нему привлекают правоведов, практикующих юристов, адвокатов, инхаусов. Эти специалисты выступают на конкурсе в качестве арбитров и предоставляют участникам возможность стажироваться на базе их организаций. Это представляет интерес и для студентов, и для фирм.
В этом году в конкурсе одержали победу команды из Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, а также объединенная команда Всероссийской академии внешней торговли и Университета мировой экономики и дипломатии. Участники получили призы, а также приглашение на стажировку в МКАС при ТПП России.