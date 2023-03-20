В конкурсе ТПП РФ по коммерческому арбитражу приняли участие 63 команды

Конкурс состоит из двух этапов. Сначала исходя из обстоятельств игрового дела команды направляют организаторам меморандумы истца и ответчика. Также на этом этапе коллегия арбитров оценивает очные выступления команд. Лучшие из них переходят во второй тур. Отметим, что конкурс предусматривает участие в трех секциях на разных языках – русском, английском и французском.