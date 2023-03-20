Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В понедельник, 20 марта, в Ростове состоялось открытие ЦИЦ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что пространство поможет школьникам и студентам развивать здесь востребованные навыки, а профессионалам — находить инвесторов и обмениваться опытом. При этом основными направлениями, лежащими в основе ЦИЦ, назвали науку с технологиями, духовностью, культурой и творчеством.
В ЦИЦ посетители смогут воспользоваться не только высокотехнологичным оборудованием, но также комплексом услуг и мерами поддержки стартапов. Здесь эксперты будут осуществлять анализ и сопровождение, а также продюсирование проектов в области технологий, дизайна, архитектуры, музыки, театра, кино, моды и других видов искусств.
Площадка только начала работу, а потому ростовчане пока относятся к проекту с определенной долей предубеждений.
«Так, а истинные-то ценности где? Духовность упомянута через запятую… и всё. А дальше — опять предпринимательство, инвестиции, инновации, продюсирование… Это ценности?», — спросили ростовчане, уточнив, что пока не понимают, как будет работать ЦИЦ, и в чем состоит его уникальность.
Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что хочет присоединиться к обучению в ЦИЦ и освоить искусство фотографии.