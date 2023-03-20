«Так, а истинные-то ценности где? Духовность упомянута через запятую… и всё. А дальше — опять предпринимательство, инвестиции, инновации, продюсирование… Это ценности?», — спросили ростовчане, уточнив, что пока не понимают, как будет работать ЦИЦ, и в чем состоит его уникальность.