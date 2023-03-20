rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:36

Updated Сегодня, 17:36

В Ростове 20 марта открылся Центр истинных ценностей

20 марта 2023, 17:34
Фото: Telegram-канал Василий Голубев
В Ростове 20 марта приступил к работе Центр истинных ценностей
В Ростове открылся обещанный Центр истинных ценностей (ЦИЦ), что это такое, и в чем заключается работа центра, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В понедельник, 20 марта, в Ростове состоялось открытие ЦИЦ. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что пространство поможет школьникам и студентам развивать здесь востребованные навыки, а профессионалам — находить инвесторов и обмениваться опытом. При этом основными направлениями, лежащими в основе ЦИЦ, назвали науку с технологиями, духовностью, культурой и творчеством.

В ЦИЦ посетители смогут воспользоваться не только высокотехнологичным оборудованием, но также комплексом услуг и мерами поддержки стартапов. Здесь эксперты будут осуществлять анализ и сопровождение, а также продюсирование проектов в области технологий, дизайна, архитектуры, музыки, театра, кино, моды и других видов искусств.

В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей в 2023 году
Узнать подробнее

Площадка только начала работу, а потому ростовчане пока относятся к проекту с определенной долей предубеждений.

«Так, а истинные-то ценности где? Духовность упомянута через запятую… и всё. А дальше — опять предпринимательство, инвестиции, инновации, продюсирование… Это ценности?», — спросили ростовчане, уточнив, что пока не понимают, как будет работать ЦИЦ, и в чем состоит его уникальность.

Ранее губернатор Василий Голубев заявил, что хочет присоединиться к обучению в ЦИЦ и освоить искусство фотографии.

Читайте также:
В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей для молодежи в 2023 годуВ Ростовской области к концу 2023 года построят детский хирургический центрРуководителей СМИ из 36 регионов России научат создавать медиапроекты о Донбассе
#Надежда Пустяк#Касается каждого#Происшествие#Бизнес и власть#Инвестиции#Образование#Технологии#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области ищут изменников Родины и владельцев оружия
Сегодня, 15:22
В Каменске-Шахтинском призвали уволить сити-менеджера из-за опасной воды из-под крана
Сегодня, 14:46
В Ростове-на-Дону вылечили пациента с раком крови третьей степени
Сегодня, 14:39
Жителям в Ростовской области пообещали 10 тысяч рублей за каждый сданный гранатомет
Сегодня, 13:11
Пригожин рассказал, сколько жителей Ростовской области вступают в ЧВК «Вагнер»
Сегодня, 11:59
Стало известно, когда Ростов накроет сильная магнитная буря
Сегодня, 11:53