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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В Ростове частная клиника больше года работала по поддельным документам

20 марта 2023, 12:45
Фото: 1MI
В Ростове частная клиника больше года работала по поддельным документам
В Ростове одна из частных клиник продолжила работать без лицензии, несмотря на решение суда, подробности появились в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Напомним, в январе этого года стало известно, что в Ростове частная клиника «Синергия», работающая в Нахичевани, лишилась лицензии из-за использования документов медиков, которые не входили в штат персонала организации здравоохранения.

Суд вынес решение об аннулировании лицензии в декабре прошлого года, однако исход дела не устроил представителей клиники, и ООО «Клиника синергия» обратилась в суд для отмены решения. В качестве аргумента в свою защиту клиника упомянула мораторий на проведение, в том числе внеплановых проверок, а также факт того, что у них фактически работали три врача.

Однако и Росздравнадзор, и ООО «Кардиоцентр» представили отзывы на апелляционную жалобу и попросили оставить ее без удовлетворения, ровно как и представитель врачей Даминовой Г.Г., Пасечника Е.В., Имамутдиновой Н.И., чьи имена фигурируют в материалах дела.

Суд вынес решение об аннулировании лицензии в декабре прошлого года
Фото: Яндекс.Карты
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«Управлением установлено, что из материалов уголовного дела № 12 201 600 095 001 382 следует, что Даминова Г.Г., Пасечник Е.В., Имамутдинова Н.И. не заключали письменных трудовых договоров с ООО „Клиника синергия“, а являются сотрудниками ООО „Кардиоцентр“», — сказано в постановлении суда, в документе указано, что сотрудники были уверены, что работают только в одной клинике, а расшифровки показаний кардиограмм ведут в удаленном режиме. Это подтверждает и факт получения только одной зарплаты этими медиками.

В итоге апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, а «Синергию» лишили лицензии, полученной в июле 2021 года, однако на портале клиники так и не появилось информации о прекращении действия разрешения на работу. Даже сейчас на прием можно записаться через WhatsApp или по номеру телефона.

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