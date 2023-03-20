В Ростове частная клиника больше года работала по поддельным документам

«Управлением установлено, что из материалов уголовного дела № 12 201 600 095 001 382 следует, что Даминова Г.Г., Пасечник Е.В., Имамутдинова Н.И. не заключали письменных трудовых договоров с ООО „Клиника синергия“, а являются сотрудниками ООО „Кардиоцентр“», — сказано в постановлении суда, в документе указано, что сотрудники были уверены, что работают только в одной клинике, а расшифровки показаний кардиограмм ведут в удаленном режиме. Это подтверждает и факт получения только одной зарплаты этими медиками.