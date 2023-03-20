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Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

В Ростове-на-Дону сделают велосипедный маршрут вдоль реки Темерник

20 марта 2023, 07:41
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сделают велосипедный маршрут вдоль реки Темерник

В Ростове-на-Дону в 2023 году появится велосипедный маршрут вдоль русла реки Темерник

В Ростове-на-Дону в этом году появится велосипедный маршрут, который пройдет вдоль русла реки Темерник, сообщил директор АНО «Парк Темерник» Алексей Анисимов.

Он рассказал изданию «РБК Ростов», что сейчас продолжается работа над созданием маршрута от границы городской агломерации в Суворовском до Северного обхода. Частично он пройдет по территории Аксайского района.

«Для реализации проекта закупили трактор, который пробьет велосипедную дорожку. Здесь же можно будет проводить гонки с препятствиями», — отметил собеседник.

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Стало также известно о планах создать в поселке Темерницкий два хвойных парка на площади четыре гектара каждый. Для воплощения в жизнь этой задумки придется высадить две тысячи сосен. 

Ранее стало известно, что на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове потратят около 68,3 миллиона рублей.

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