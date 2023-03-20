Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:49
Он рассказал изданию «РБК Ростов», что сейчас продолжается работа над созданием маршрута от границы городской агломерации в Суворовском до Северного обхода. Частично он пройдет по территории Аксайского района.
«Для реализации проекта закупили трактор, который пробьет велосипедную дорожку. Здесь же можно будет проводить гонки с препятствиями», — отметил собеседник.
Стало также известно о планах создать в поселке Темерницкий два хвойных парка на площади четыре гектара каждый. Для воплощения в жизнь этой задумки придется высадить две тысячи сосен.
Ранее стало известно, что на благоустройство Комсомольского сквера в Ростове потратят около 68,3 миллиона рублей.